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МТС обеспечила связью более 50 малых населенных пунктов Липецкой области

МТС с начала 2025 г. обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 56 населенных пунктов Липецкой области. Связь и мобильный интернет МТС появились в небольших поселках в 14 районах области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Больше всего малых населенных пунктов было подключено в Лебедянском, Липецком, Чаплыгинском и Долгоруковском районах. Теперь пользоваться цифровыми сервисами МТС могут еще более 18 тыс. жителей Липецкой области. В среднем, в каждом из населенных пунктов проживает порядка 300 человек. Самой малочисленной локацией среди них оказалось село Ягодное Данковского района с населением около 100 человек.

Расширение сети охватило не только сами населенные пункты, но и соседние локации, инфраструктурные объекты и автомобильные дороги, расположенные в зоне покрытия каждой базовой станции. Благодаря доступу к скоростному мобильному интернету предприниматели смогут использовать цифровые технологии для развития бизнеса, а местные жители и гости региона – пользоваться интернет-сервисами, общаться по видеосвязи с родными.

«Теперь местным жителям будет гораздо удобнее получать в электронном виде государственные услуги, использовать социальные и образовательные онлайн-сервисы. Устранение цифрового неравенства за счет покрытия качественной связью малых и удаленных населенных пунктов региона является социальной задачей. Поэтому мы продолжаем расширять сеть и улучшать покрытие там, где это необходимо жителям», — сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

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