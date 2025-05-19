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В трех районах Забайкалья обновили телеком-оборудование

Улучшенный интернет и увеличенную зону покрытия получили жители населенных пунктов в Оловяннинском, Борзинском и Нерчинском районах Забайкальского края. Инженеры «МегаФона» добавили дополнительные слои LTE на базовых станциях. Кроме того, специалисты установили новое оборудование, обеспечивающее мобильную связь. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Модернизация прошла в селе Илим, поселках Мирная, Ясногорск и Шерловая Гора. На базовых станциях демонтировали старое оборудование и установили новое, более современное. Благодаря этому мобильная связь стала стабильнее, соединение между абонентами устанавливается быстрее, а звонки совершаются без помех.

Также на базовых станциях активировали низкочастотный слой LTE, позволяющий сигналу дальше распространяться и лучше проходить внутрь зданий. Помимо этого, в Илиме технические специалисты добавили среднечастотный слой 4G, а в Ясногорске – высокочастотный, тем самым разогнав максимальные скорости загрузки до 77 и 105 Мбит/с соответственно.

Абонентам стало проще общаться со своими родными на расстоянии, заказывать товары для хозяйства в интернете, смотреть видео и статьи на темы животноводства, выращивания растений и готовки. Находясь в гостях, магазине или на окраине поселения, местные жители теперь без зависания выходят в Сеть. Сотрудники местных школ, детских садов и домов культуры без проблем готовятся к занятиям, а врачи имеют возможность проводить дистанционные консультации и поддерживать круглосуточную связь с пациентами.

Загружать онлайн-карты, отправлять сообщения, листать ленту в соцсетях во время остановок могут водители и пассажиры, следующие по трассе Чита-Забайкальск, региональным дорогам и железнодорожным путям.

«Суммарно в Ясногорске, Шерловой Горе, Илиме и Мирной проживают порядка 20 тысяч человек. В этих населенных пунктах наши абоненты активно пользуются интернетом. Так, в январе они увеличили трафик на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для снижения нагрузки на сеть и повышения качества услуг мы провели модернизацию, направленную как на расширение покрытия, так и на увеличение скоростей загрузки», – сказала директор «МегаФона» в Забайкальском крае Мария Крылова.

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