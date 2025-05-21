«МегаФон» улучшил качество связи на самой длинной кольцевой дороги в России

Автолюбители и пассажиры, проезжающие села Бибирево, Вязовское и деревню Синяя Осока смогут воспользоваться мобильным интернетом на скорости до 30 Мбит/с. «МегаФон» построил новые объекты телеком‑инфраструктуры на участке федеральной автотрассы «Золотое кольцо» в Ивановской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Увеличение скорости передачи данных на трассе стало возможным благодаря использованию радиочастот по технологии RAN Sharing. Новые скорости помогут жителям малых населенных пунктов, а также путешественникам комфортно пользоваться онлайн‑картами, развлекательными сервисами и digital‑инструментами для общения или работы.

«Реализация проекта RAN-sharing позволила нам гармонично дополнить нашу инфраструктуру в диапазоне 1800 МГц наиболее эффективным способом. С помощью этой технологии мы не только качественно улучшаем существующую сеть, но и запускаем LTE в новых населенных пунктах в сжатые сроки и с минимальными затратами. Все это позволяет абонентам «МегаФона» пользоваться преимуществами быстрого мобильного интернета и качественной связью вдоль автотрасс и в удаленных населенных пунктах, — сказал Евгений Кочетов, директор «МегаФона» в Ивановской области.

Р-132 «Золотое кольцо» проходит через 13 городов и 11 регионов, в том числе и через Ивановскую область. Основной костяк транспортного потока на ивановском участке среди иногородних абонентов «МегаФона» составляют автолюбители из Москвы — на их долю пришлось 30% трафика. В тройку лидеров вошли владимирцы и костромичи, причем первых было на 15% больше, чем костромских гостей из Костромы.

По данным аналитиков «МегаФона», количество ивановцев, которые добираются во Владимир и в Кострому по автотрассе Р-132, летом увеличивается на 16% по сравнению с весенними месяцами и на 24% — с зимним периодом. В дороге пассажиры активно пользуются интернетом, просматривая видео и общаясь в мессенджерах и социальных сетях. Самыми популярными приложениями являются Telegram (15% интернет‑трафика) и «ВКонтакте» (12% интернет‑трафика).

Спрос на высокие скорости интернета вдоль трассы подтверждает и увеличившийся объем LTE‑трафика. С начала 2025 г. пользователи компании скачали более 3000 ТБ данных — это на 15% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Работы по улучшению качества связи на федеральной автотрассе «Золотое кольцо» будут продолжены во втором квартале в Ярославской, Тверской, Смоленской и других областях.