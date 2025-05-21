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Около 500 сельчан Пензенской области получили связь в рамках федеральной программы

Жители села Елизаветино в Мокшанском районе Пензенской области теперь могут пользоваться цифровыми сервисами на скорости до 100 Мбит/с. «МегаФон» при поддержке регионального министерства цифрового развития запустил телеком-оборудование в малом населенном пункте. Проект был реализован благодаря государственной программе «Скидка за спектр».

Оператор обеспечил связью всю территорию поселения, включая дома, школу, фельдшерско-акушерский пункт и другие административные здания. Чтобы решить бытовые вопросы, найти работу или учиться онлайн, местным жителям больше не нужно ехать в районный или областной центр.

«Важно, чтобы в нашем регионе не оставалось мест, где можно столкнуться с ограничениями в использовании цифровых сервисов. Федеральная мера поддержки "Скидка за спектр" дополняет действующий нацпроект по устранению цифрового неравенства. Суть госпрограммы такова: операторы могут получить скидку за использование радиочастотного спектра, если они готовы устанавливать от одной до четырех базовых станций в квартал в населенных пунктах, где проживает до тысячи человек. Программа будет действовать до конца 2025 г. Уверен, она поможет ускорить процесс цифровизации сельской местности в регионе», — сказал министр цифрового развития и связи Пензенской области Максим Изосимов.

«Почти 30% населения региона живёт в сельской местности. Особую необходимость в услугах связи здесь подтверждает постоянный рост общего объема интернет‑трафика у наших абонентов в деревнях и селах. За год этот показатель увеличился на 30%. Мы видим социальную значимость расширения сети и продолжаем эту работу», — сказал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.

Как показывает Big Data оператора, если годом ранее одному абоненту из малого населенного пункта в регионе в среднем необходим был 21 ГБ дата-трафика в месяц, то сейчас речь уже о 28 ГБ. Для сравнения горожане используют за тот же период порядка 30 ГБ.

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