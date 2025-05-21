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Выручка «МТС Линк» выросла вдвое в I квартале 2025 года

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, объявила о росте выручки на 103% в I квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В консолидированных данных учтены результаты ООО «Вебинар» и ее дочерних организаций ООО «Вебинар Технологии» и ООО «Винтео».

Без учета результатов присоединившегося к экосистеме в ноябре 2024 г. ООО «Винтео» рост выручки составил 82% по сравнению с I кварталом 2024 г.

Финансовые результаты отражают рост популярности цифровых решений «МТС Линк» и расширение продуктового портфеля. Так, в I квартале среднемесячное число активных пользователей (MAU) сервиса Встречи выросло на 58%, а количество онлайн-встреч – на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. MAU сервиса для совместной работы «Доски» увеличилось в 6 раз, а число новых онлайн-досок – на 90%. Пользователи также создали на 83% больше учебных проектов в сервисе «Курсы». Запущенный во II квартале 2024 г. корпоративный мессенджер «Чаты» привлекает внимание крупного бизнеса: решением пользуются, в частности, крупнейшие производственные организации по всей стране (например, ГК «Черноголовка»), университеты (в том числе КФУ), телеком-компании и медицинские центры.

Повышается частотность использования ИИ-инструментов «МТС Линк»: например, в I квартале текущего года пользователи прочитали на 37% больше саммари встреч, чем в IV квартале 2024 г.

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