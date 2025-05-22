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МТС запустила LTE в подземных станциях метротрама в Волгограде

МТС запустила высокоскоростной мобильный интернет на ключевых станциях метротрама в Волгограде — «Комсомольская» и «Площадь Ленина». Это позволит жителям и гостям города пользоваться стабильным интернетом во время путешествий на подземной ветке скоростного трамвая. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках проекта связисты МТС запустили телеком-оборудование LTE в подземной части уникального волгоградского метротрама. Благодаря запуску 4G, жители Волгограда смогут пользоваться интернетом во время поездок по подземному маршруту скоростного трамвая, в том числе, смотреть видео, общаться в мессенджерах, пользоваться навигацией и цифровыми сервисами без перебоев.

«Развитие связи в метрополитене — важный шаг для повышения цифрового комфорта в городском транспорте Волгограда. Мы стремимся обеспечить качественную связь там, где она особенно важна для волгоградцев. Телеком-специалисты МТС продолжат расширять зону покрытия LTE на станциях метротрама, чтобы жители и гости города могли оставаться на связи в любой точке маршрута», — отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Волгоградский метротрам — уникальный для России вид городского транспорта, сочетающий элементы метро и трамвая. Часть его маршрута проходит по подземным тоннелям с полноценными станциями, построенными по метрополитенному типу. Это позволяет передвигаться по городу, минуя загруженные участки улиц. Волгоградский скоростной трамвай является одной из основных городских достопримечательностей, он входит в число самых интересных трамвайных маршрутов мира по версии российского журнала Forbes.

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