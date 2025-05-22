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Жителей Черноземья защитили от 23 млн спам-звонков с начала 2025 года

МТС проанализировала объем спам-звонков жителям Центрально-Черноземного региона за I квартал 2025 г. С начала 2025 г. система «Защитник» заблокировала более 23 млн вызовов в Воронежской, Белгородской, Липецкой, Курской и Тамбовской областях. Это почти вдвое больше, чем в I квартале 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самым атакуемым абонентом в Черноземье стал житель Воронежской области. Ему пытались дозвониться 9,6 тыс. раз. В среднем умная система блокировала по 100 ежедневных попыток спамеров связаться с воронежцем. В Липецкой области одного жителя спасли от 7,3 тыс. таких попыток, в Курской области максимум звонков абоненту достиг уровня 7 тыс., в Тамбовской – 5,6 тыс., в Белгородской – 4,9 тыс.

Общее количество заблокированных спам-звонков жителям Воронежской области превысило 8,8 млн вызовов, на втором месте — Белгородская область с 5,7 млн несостоявшихся разговоров, на третьем — Липецкая (5,6 млн), следом идут Тамбовская (5,4 млн) и Курская область (2,9 млн). Общая продолжительность заблокированных звонков в пяти регионах превысила 7 лет несостоявшихся разговоров.

«Если раньше жителям Черноземья чаще всего пытались дозвониться с навязчивой рекламой и опросами, то сейчас первую строчку спама заняли предложения от финансовых организаций. Потенциальные мошенники вышли на восьмую позицию в этом антирейтинге нежелательных звонков. Поэтому наша умная защита не только сэкономила время абонентов, предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий — потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников», — сказал директор МТС в Воронежской области Василий Голуб.

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