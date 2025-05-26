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Исследование DMTEL: у билайн самая надежная LTE сеть на федеральной трассе «Кавказ» от Ставрополя до Дербента

Компания DMTEL опубликовала результаты исследования качества мобильной связи на федеральной трассе Р-217 «Кавказ» и прилегающих к ней автодорогах общей протяженностью около 6 600 км.

Маршрут проходил по территории Ставропольского края и республик Северного Кавказа (Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия – Алания, Чечня, Ингушетия, Дагестан).

Для оценки качества связи на сетях федеральных операторов эксперты DMTEL использовали показатели, отражающие качество, доступность, надежность голосовой связи и мобильного интернета. Кроме того, учитывались оценки радиопокрытия, то есть насколько стабилен мобильный сигнал на всей протяженности маршрута.

Как следует из отчета DMTEL, билайн занял первое место в общем рейтинге качества мобильной связи по маршруту от Ставрополя до Дербента.

Эксперты отметили, что у билайн - лучшее покрытие LTE-сети и высокое качество соединения при использования мобильного интернета на трассе «Кавказ».

Кроме того, при движении по автомагистралям билайн лидирует по качеству голосовой связи, включая звонки через WhatsApp (максимальная доля успешных соединений по сравнению с другими операторами).

При использовании в дороге мобильного интернета билайн показал стабильную скорость как при загрузке, так и при отправке данных. Это позволяет в комфортном режиме пользоваться навигатором, слушать музыку онлайн, совершать видеозвонки и др.

Технический директор Южного региона билайн Евгений Ключев: «Трасса «Кавказ» связывает популярные курорты многих регионов Юга, начиная с Кавказских Минеральных Вод и заканчивая достопримечательностями древнего Дербента. Мы строим новые базовые станции с учетом растущего турпотока, чтобы гости Юга могли делиться своими впечатлениями в режиме онлайн и в дороге проводили время с комфортом – слушали музыку, без проблем ориентировались на местности, оставались на связи с близкими. Высокая оценка экспертов DMTEL отражает результат большой работы наших технических специалистов по развитию сети билайн на Юге России».

Эксперты DMTEL использовали установленный в автомобиле измерительный комплекс Nemo Invex II. Драйв-тест проходил с 17 марта по 2 апреля 2025 года.

Ознакомиться с полным текстом отчета можно здесь.

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