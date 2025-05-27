CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру и увеличил покрытие сети в Ярославской области на участке федеральной автотрассы М8 от Даниловского района до границы с Московской областью

«МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру и увеличил покрытие сети в Ярославской области на участке федеральной автотрассы М8 от Даниловского района до границы с Московской областью. Улучшение качества связи стало возможным благодаря строительству новых объектов стандарта LTE и использованию технологии RAN-sharing.

М8 «Холмогоры» является одним из основных автомобильных коридоров, связывающих Москву, центральные регионы России с северной частью страны. По этому пути ежемесячно из столицы на север ездят несколько десятков тысяч москвичей, ярославцев, вологодцев и архангелогородцев.

Новая инфраструктура связи позволит жителям небольших населенных пунктов Кожевники, Сандырево, и Михайловское общаться с родными по видео, подавать заявки через портал Госуслуги, а путешественникам — пользоваться онлайн картами и бесконтактно оплачивать топливо через приложения.

Увеличение скорости передачи данных на трассе стало возможным благодаря использованию радиочастот по технологии RAN Sharing. Новые скорости помогут жителям малых населённых пунктов Василеово, Щелканка, Деревня Красная, Рощино, а также автолюбителям комфортно пользоваться онлайн‑картами, развлекательными сервисами и цифровыми инструментами для общения или работы.

По данным аналитиков «МегаФона», количество жителей России, которые добираются из Москвы на ярославские дачи по автотрассе М8 «Холмогоры», летом увеличивается на 23% по сравнению с весенними месяцами и почти в 2,5 раза — с зимними. Пик поездок приходится на два самых теплых месяца года — июль и август.

На сегодняшний день федеральная автомагистраль М8 пролегает по территориям Московской, Владимирской, Ярославской, Вологодской и Архангельской областей. Участок на территории Ярославской области характеризируется высокой интенсивностью движения. В 2024 г. на участке дороги Василево – Щелканка – Деревня Красная чаще других проезжали москвичи, они составили около 73% от трафика путешественников из других областей. Помимо жителей Москвы по трассе М8 чаще других путешествуют также автолюбители из Владимирской и Вологодской областей.

«Федеральная трасса М8 «Холмогоры» соединяет нашу область с северными регионами. Автомобилисты, использующие эту дорогу, нуждаются в надежной связи для навигации, онлайн-сервисов и экстренной коммуникации. Понимая это, мы постоянно работаем над развитием нашей инфраструктуры на дорогах региона, увеличивая сетевое покрытие и скорость мобильного интернета. Например, в прошлом году мы улучшили качество связи в Рыбинском, Первомайском, Некоузском, Ростовском и Переславском районах, предоставив устойчивое интернет соединение на скорости до 45 Мбит⁄с», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Лопацкий, «Спикател»: Заказчик понял, что закупленных несколько лет назад «костылей» уже недостаточно

В Крым приходит мобильный оператор Сбербанка

Владислав Давыдов, «Искра Технологии»: Теперь даже небольшие компании могут построить частную мобильную сеть

Лидеры цифровизации банков выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025»

Павел Потехин, «МТС Линк»: В России нет крупных компаний, где 100% сотрудников работают удаленно

Wildberries откроет отдельный сервис продажи книг для конкуренции с «Литрес» и «Яндекс Книгами»

Конференции

Строительные технологии будущего 2025

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153