В армию США поступили нано-БПЛА длиной 17 см и весом 33 грамма. Они летают без GPS и видят в кромешной тьме

Военное руководство США ускоряет модернизацию своих беспилотных летательных аппаратов, развертывая новые микродроны. До конца 2025 г. вооруженные силы США будут испытывать эффективность новых сверхмалых дронов для скрытого наблюдения и разведывательных операций. Дрон может летать без GPS и имеет инфракрасное зрение. Сам беспилотник настолько мал, что может поместиться в ладони.

Тестирование дронов для разведки

Армия США проводит испытания новых нанодронов, пишет Interesting Engineering. Вооруженные силы тестируют эффективность новых сверхмалых дронов для скрытого наблюдения и разведывательных операций.

Американские военные начали массовое внедрение миниатюрных разведывательных дронов нового поколения. Дрон весом всего 33 грамма и имеет длину 169 миллиметра способен вести скрытное наблюдение в самых сложных условиях. Речь идет о нанодроне Black Hornet 3, разработанном компанией Teledyne FLIR. Беспилотник настолько мал, что может поместиться в ладони. Цена одного дрона составляет около $195 тыс.

Параллельно армия тестирует ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) по программе HKR с дальностью 5 км и точностью поражения цели с погрешностью 20 см. «Один оператор теперь может управлять целым роем вооруженных дронов», — поясняет представитель Orbital.

Характеристики нанодрона

Одним из преимуществ Black Hornet 3 является его способность проводить полеты продолжительностью порядка 25 минут, передавая операторам видео высокого качества в реальном времени. Известно, что сам дрон весит 33 грамма, имеет длину 168 миллиметра и развивает максимальную скорость до 22 км/ч.

Teledyne FLIR Black Hornet 3

Из-за своей невысокой акустической сигнатуры, беспилотник сложно обнаружить. Беспилотник не требует GPS и автономно координирует свое местоположение в закрытых помещениях и лесистой местности.

Нанодрон оснащен системой ночного видения, с дальностью обнаружения до 2 км и функцией стелс-режима. По мнению разработчиков, в этом режиме Black Hornet 3 бесшумен и незаметен для радаров. Нанодрон может быть в воздухе 25 минут без подзарядки, а также дрон может картографировать окружающую местность, не подвергая разведчиков опасности, повышая таким образом их выживаемость и улучшая результаты выполнения боевой задачи.

Первая партия

Американские спецподразделения уже использовали аналогичные устройства на территории Афганистана. Если текущие испытания пройдут успешно, то в скором времени планируется оснастить нанодронами каждое из 7 тыс. подразделений армии США.

Teledyne FLIR Военное руководство США внедряет нанодроны нового поколения

В рамках контракта стоимостью $9 млн, заключенного по программе Accelerate the Procurement and Fielding of Innovative Technologies (APFIT). Первая партия Black Hornet 3 из 1,7 тыс. комплектов уже поступила в войска, а также предоставлены 24 ударных БПЛА для полевых испытаний. Полное внедрение нанодронов планируется завершить к концу 2025 г.

В 2021 г. Пентагон заключил с компанией FLIR Systems контракт на сумму $15,4 млн на приобретение Black Hornet 3. Официальный представитель FLIR Systems Джо Айлингер (Joe Eilinger) отказался предоставить информацию, сколько Black Hornet 3 компания поставит по заключенному контракту с военным ведомством США.

Отставание в вооруженных силах

В апреле 2025 г. генерал-лейтенант Джозеф Райан (Joseph Ryan) заявил, что США сильно отстают в технологиях применения беспилотников. Американский генерал дословно сказал: «Мы настолько сильно позади». Райан добавил, что ситуации, когда страны, не вовлеченные в крупные военные конфликты, отстают в развитии военных технологий, встречаются нередко. Например, нейтральные государства, не участвовавшие в мировых войнах, практически в реальном времени наблюдали, как устаревают их военные доктрины, техника и вооружение. Райан отметил, что сбросы боеприпасов с FPV-дронов или FPV-камикадзе — это все вещи для американского пехотинца и пехотного офицера армии США абсолютно незнакомые и непонятные.

Teledyne FLIR Пульт для нанодрона Black Hornet 3

Генерал-лейтенант Джозеф Райан занимает пост заместителя начальника штаба армии США по операциям, планированию и обучению (G-3/5/7). В 2025 г. он лучше других осведомлен о подготовке личного состава армии США к использованию новых дронов и текущем состоянии дел с беспилотными технологиями. На этой должности с июля 2024 г., но уже прошел все ключевые этапы военной карьеры: от командира бригады до заместителя командира дивизии и командира 25 пехотной дивизии.

По информации Military Today, опыт специальной военной операции (СВО) России на Украине продемонстрировал для американских военных, что крупные беспилотники самолетного типа уязвимы и быстро уничтожаются в условиях наличия у противника развитой войсковой противовоздушной обороны (ПВО). По мнению военных экспертов, ситуация, когда США оказались в положении догоняющих, кажется непривычной. Тем не менее, признание проблемы — это первый и важный шаг к ее преодолению.