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В удаленных якутских селах появился мобильный интернет

2000 жителей сел Ботулу, Ерт и Харыялах в Якутии впервые получили мобильную связь и интернет «МегаФона». Технические специалисты оператора установили в населенных пунктах базовые станции четвертого поколения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Телеком-оборудование обеспечивает абонентов стабильной мобильной связью и быстрым интернетом на всей территории сел. В Ерте был использован среднечастотный слой LTE: он дает высокие скорости загрузки и такую емкость сети, чтобы большее количество мобильных устройств могли подключаться к сети без задержек. В Ботулу и Харыялахе – так как там больше улиц и жилых домов, чем в Ерте, – также добавили низкочастотный слой, позволяющий сигналу распространяться на несколько десятков километров и лучше проходить внутрь зданий.

Ботулу и Ерт располагаются в отдалении от крупных дорог и других населенных пунктов. Жизнь там тихая и уединенная. Мобильная связь и интернет дали возможность местным жителям в любой момент связаться с родными, которые находятся далеко, прочитать актуальные новости и быть в курсе событий, оформить государственную услугу и просто посмотреть в интернете ответ на интересующий их вопрос. Телеком-сеть позволяет школьникам получать новые знания, их родителям, например, пройти курсы и заняться фрилансом, а пожилым людям – обратиться через онлайн-консультацию к врачу.

Харыялах же находится вблизи верхневилюйского райцентра. В селе есть магазины, культурные и образовательные учреждения, почта и пожарная часть, мимо проходит Кентикский тракт. Теперь абоненты могут скачивать тяжелые файлы, смотреть фильмы через интернет, листать блоги или завести свой собственный.

«МегаФон постоянно расширяет покрытие телеком-сети в Якутии, устанавливая новые базовые станции и модернизируя существующие. Так, с начала 2025 года наши технические специалисты поставили оборудование в семи населенных пунктах и недавно запустили связь в Ботулу, Харыялахе и Ерте. В результате местные жители получили четкую сотовую связь и средние скорости интернета 25 Мбит/с, при этом максимальные скорости загрузки достигают 80 Мбит/с. Этого хватит для качественного времяпрепровождения во Всемирной паутине», – сказала директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Мария Мамедова.

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