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Аэропорты и города: «МегаФон» ускорил интернет в важных локациях Иркутской области

Более высокие скорости загрузки стали доступны абонентам «МегаФона» в районе аэропорта Нижнеудинска и на окраине Усть-Илимска. Технические специалисты оператора построили дополнительные базовые станции, снизившие нагрузку на существующую сеть и повысившие качество телеком-услуг. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Усть-Илимске оборудование установили на окраине, поэтому сигнал охватывает не только территорию города, но и соседний поселок Невон. В Нижнеудинске устройство расположили ближе к центру, рядом с аэропортом, социальными, культурными, спортивными учреждениями, магазинами и парками. Использованные слои 4G позволили расширить покрытие, разогнать скорости загрузки и увеличить емкость сети, иначе говоря количество устройств, которые могут одновременно ловить сигнал.

Благодаря дополнительным станциям связи четвертого поколения, абоненты могут с комфортом слушать музыку или радио онлайн, листать ленты соцсетей, делать заказы на маркетплейсах, общаться с близкими, решать неотложные вопросы и многое другое. Те, кто работает удаленно, получили возможность без перебоев оставаться на связи с коллегами.

«При строительстве базовых станций мы учили множество факторов — начиная от полноценности покрытия в разных точках на карте, заканчивая плотностью застройки и количеством населения. В Усть-Илимске использовались низкочастотный и среднечастотный диапазоны LTE – оптимальный набор для дальности и стабильности сигнала. В Нижнеудинске ко всему прочему были добавлены два высокочастотных слоя для максимального увеличения скорости передачи данных», — отметил технический руководитель «МегаФона» в Иркутской области Андрей Медведев.

По данным замеров, в средние скорости передачи данных при подключении устройств к новому оборудованию составляют 18-20 Мбит/с. При этом усть-илимская базовая станция обеспечивает максимальную скорость 55 Мбит/с, а нижнеудинская – 80 Мбит/с.

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