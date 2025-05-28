«МегаФон» расширил покрытие 4G в Ядринском районе Чувашии

Жители сразу нескольких поселений в Чувашской Республике получили доступ к интернету «МегаФона». Связисты установили дополнительные базовые станции в деревне Старые Тиньгеши и селах Юваново и Малое Карачкино. Действие оборудования также усилило покрытие в соседних населенных пунктах и на проходящем здесь участке трассы М-7 «Волга».

Цифровые возможности сельчан сейчас не отличаются от тех, которые есть у городских пользователей. Абоненты на комфортных скоростях могут получать государственные и муниципальные услуги, пользоваться мобильным банкингом, совершать покупки на маркетплейсах, общаться с родными и близкими не только в мессенджерах, но и по видеосвязи. Мобильный интернет без задержек и зависаний также доступен в школах, клубах, библиотеках и фельдшерских пунктах.

Новое оборудование работает сразу в среднем и низком диапазонах частот, что обеспечивает максимальный радиус покрытия и скорость передачи данных до 170 Мбит/c. Расширение инфраструктуры позволило снизить нагрузку на действующие базовые станции в районе, усилить качество связи и увеличить ёмкость сети.

«Инженеры компании провели работы как в относительно крупных Юваново и Малом Карачкино, так и в Старых Тиньгешах с населением менее 150 человек. С запуском дополнительных телеком-объектов здесь стали активнее пользоваться услугами связи. Как итог, за год общий трафик Ядринского района вырос на 21%, а среднее потребление одного абонента увеличилось с 25 до 33 ГБ в месяц», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Антон Перцев.

Напомним, около 35% населения республики проживает в сельской местности. Одному абоненту оператора из села или деревни сейчас в среднем необходимо 29 ГБ дата-трафика в месяц. Для сравнения горожане используют за тот же период порядка 33 ГБ.