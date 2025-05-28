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Теперь и в Крыму: «СберМобайл» расширяет покрытие 

«СберМобайл» станет первым из федеральных мобильных операторов, полноценно функционирующих на полуострове Крым и в Севастополе. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайл».

«СберМобайл» с 29 мая 2025 г. запустит продажи сим-карт в Крыму и Севастополе. Теперь жители полуострова смогут стать абонентами сети и подключиться к оператору онлайн или в офисе Сбербанка. Абонентам из Крыма и Севастополя будут доступны все тарифы «СберМобайл», как и в других регионах России – без ограничений.

Подключиться к «СберМобайл» и получить физическую SIM-карту можно в любом крымском отделении Сбербанка. На полуострове функционируют 23 филиала. Также на сайте «СберМобайл» можно оставить заявку на доставку физической SIM-карты курьером.

Абоненты также могут оформить переход от другого оператора с сохранением номера – для этого необходимо оставить заявку на сайте «СберМобайл» или в отделении Сбербанка. После этого перенос номера произойдет в течение восьми дней, во время которых клиент остается на связи. За переход на «СберМобайл» с сохранением номера абонент получит до 30 ГБ мобильного интернета ежемесячно.

Подключившись к «СберМобайл», жители полуострова смогут пользоваться всеми возможностями оператора: оплачивать тариф бонусами «Спасибо», пользоваться мессенджерами без расхода ГБ из основного пакета, и другими преимуществами. Также им будет доступна бесплатная услуга «Хранитель», защищающая от спама и мошеннических звонков и позволяющая абонентам сети вернуть средства в случае кражи.

«Расширение функционала на полуострове Крым и в городе Севастополе для «СберМобайл» является вкладом в развитие телекоммуникационной инфраструктуры полуострова и дальнейшую его интеграцию в общероссийский контекст, — сказал генеральный директор «СберМобайл» Сергей Волков. — Главный приоритет и ценность «СберМобайл» — Забота о клиенте. Мы предоставляем качественные услуги связи и даем пользователям возможность пользоваться всем функционалом экосистемы Сбера».

Услуги связи оператор продолжит предоставлять, пользуясь партнерской инфраструктурой «Миранды».

«Миранда построила современную мобильную сеть, которая были запущена в коммерческую эксплуатацию в 2024 г. Всего за год к нам присоединилось более миллиона абонентов, — отметил генеральный директор ГК «Миранда-медиа» Игорь Жижикин. — Мы рады приветствовать нашего первого партнера MVNO в лице «СберМобайл». Мы стремимся к тому, чтобы стать фабрикой MVNO на территориях нашего присутствия и открыты к сотрудничеству с новыми партнерами».

Ранее «СберМобайл» отменил наценку за услуги в Крыму и Севастополе. Во время пребывания на полуострове абоненты сети могли оставаться на связи без дополнительной тарификации. Клиенты «СберМобайл», номер которых зарегистрирован в других регионах, автоматически регистрировались в сети местного инфраструктурного оператора «Миранда». Опция была ориентирована преимущественно на туристов, которым она позволяла пользоваться всеми услугами связи по домашнему тарифу.

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