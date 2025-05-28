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В Ульяновской области еще 800 сельчан получили доступ к быстрому мобильному интернету

«МегаФон» запустил сеть 4G в селе Панциревка Инзенского района. Теперь еще почти 800 жителей региона могут пользоваться высокоскоростным доступом в Сеть, современными технологиями звонков и другими цифровыми сервисами. Ранее до населенного пункта долетал слабый радиосигнал. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Панциревка находится в четырех километрах от города Инзы и в 173 километрах — от областной столицы. В конце XIX — начале XX веков здесь жили видные деятели культуры — мировой судья, предводитель дворянства Дмитрий Оболенский и краевед, исследователь истории мордовского народа Александр Столыпин. С их времен в селе сохранилась церковь Николая Чудотворца в русско-византийском стиле.

После запуска нового телеком-оборудования поделиться сельскими видами в Сети можно на средней скорости 40 Мбит/c. Максимальная в Панциревке достигает 140 Мбит/c. Чтобы обеспечить такое качество связи, инженеры оператора использовали средний диапазон частот. Он дает оптимальную емкость для большого числа абонентов.

«Цифровое развитие небольших населенных пунктов имеет особое социальное значение. Сельчане получают возможность не только общаться с близкими, но и дистанционно учиться, работать, пользоваться Госуслугами. Значительно упрощаются повседневные бытовые задачи. К примеру, скачать приложение банка получается за 20 секунд», — отметил директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин.

Почти 30% населения региона проживает в сельской местности. Одному абоненту оператора из села или деревни сейчас в среднем необходимо 32 ГБ интернет-трафика в месяц. Для сравнения горожане используют за тот же период порядка 33 ГБ.

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