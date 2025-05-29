К туристическому сезону МТС увеличила скорость LTE-интернета в Золотой долине Челябинской области

МТС обновила мобильную сеть и запустила дополнительные диапазоны частот LTE-1800 и LTE-2600 в Миассе. В результате этого скорость мобильного интернета LTE выросла почти на треть в нескольких районах города, разместившегося в Золотой долине Южного Урала. Популярная среди жителей региона и иногородних туристов природная зона также притягивает путешественников благодаря истории медеплавильного производства и золотого промысла. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Улучшения коснулись центральной части Миасса – Автозаводского района города. Скорость мобильного интернета LTE МТС выросла в частном секторе, например, в домах, расположенных по улицам Речная, Волгоградская, Кураева, Щукина. Здесь также часто останавливаются туристы для посещения озера Тургояк и круглогодичного курорта «Солнечная долина» в поселке Сыростан. Рост скорости мобильного интернета отметят и жители Миасса, отдыхающие у одноименной реки, а также на берегах Поликарпова пруда.

«Круглый год мы развиваем телеком-инфраструктуру в Челябинской области и улучшаем связь в локациях, популярных у пользователей наших сервисов. В летнее время в фокусе внимания находятся загородные места отдыха, поселки, дачные товарищества, куда устремляются наши абоненты, а значит и растет интернет-трафик. С помощью Big Data МТС мы видим, что город Миасс и другие населенные пункты горнозаводской зоны Челябинской области каждое лето привлекают не только южноуральцев и ближайших к нам соседей, но и гостей из удаленных регионов страны. Туристы выбирают это направление не только для посещения озер, но и более активного отдыха – путешествий и знакомства с историей края, медеплавильным производством и золотой промышленностью, которой славится Миасс. Поэтому для комфорта пользователей сервисов экосистемы МТС мы добавляем нашей сети дополнительной мощности», — отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

С начала 2025 г. МТС увеличила скорость LTE-интернета в Центральном районе Челябинска, а также в жилых массивах Сосновского района, расширила сеть на участках федеральной трассы М5 «Урал» в горнозаводской зоне Челябинской области, благодаря чему мобильный интернет стал доступен десяткам тысяч автомобилистов.