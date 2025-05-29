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ПО «Шкипер» компании Sitronics KT получило одобрение РКО

Разработчик решений для судоходства Sitronics KT (входит в Sitronics Group) получил сертификат об одобрении компьютерного приложения «Шкипер» от Российского классификационного общества, что подтверждает полную готовность продукта к навигационному сезону.

Программное обеспечение «Шкипер» предназначено для отображения электронных навигационных карт и информационного обеспечения судоводителя. Свидетельство одобрения от Российского классификационного общества (РКО) подтверждает соответствие разработки Sitronics KT высоким показателям качества по таким параметрам как защищённость, эффективность, функциональные возможности и надежность.

Решение разработано с учетом специфики работы в морской навигации. ПО обеспечивает управление коллекцией электронных навигационных карт формата S-57/S-63, их отображение и сопряжение с навигационным оборудованием, а также отображение навигационной информации и целевой обстановки по данным АИС. Система позволяет планировать маршрут плавания судна, наносить объекты пользователя на карту, осуществлять мониторинг движения судна относительно заданного маршрута.

В системе предусмотрены сохранение данных пройденного пути, определение места судна на системных электронных навигационных картах (СЭНК) по визуальным ориентирам. Источниками данных для ЭКС «Шкипер» являются приёмник GPS/ГЛОНАСС, судовые навигационные системы, АИС и внешние источники гидрометео и ледовой информации.

Среди ключевых функций «Шкипера» можно выделить поддержку различных источников данных, включая ГНСС, что позволяет получать точные координаты и информацию о состоянии окружающей обстановки, наличие интуитивно понятного интерфейса, который упрощает работу с программой и снижает время на обучение пользователей. Кроме того, аналитические инструменты ПО помогают в принятии обоснованных решений на основе собранных данных.

ПО «Шкипер» поставляется в комплекте с различными аппаратными средствами – планшет, планшет с встроенным ГНСС или ноутбук, в том числе защищенное исполнение на выбор заказчика. Программное обеспечение «Шкипер» внесено в реестр российского ПО Минцифры РФ. По запросу возможно исполнение на оборудовании из Единого реестра радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ, что позволяет осуществлять закупку комплекта в полностью отечественном формате.

«Получение сертификата от РКО подтверждает нашу приверженность высоким стандартам качества. С ПО «Шкипер» российские судовладельцы могут эффективно решить практически все штурманские и навигационные задачи и обеспечить безопасность судоходства. Наши клиенты уже успешно используют ПО и положительно оценивают применение решения на судах, к примеру, администрация «Волго-Балт»», — сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.

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