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В Архангельске запустили ИИ для мониторинга благоустройства

Архангельский Телекоммуникационный центр и «Билайн» запустили проект умного мониторинга городской инфраструктуры.

В рамках сотрудничества на автомобиле Архтелецентра начнет работать мобильный комплекс нейросетевого наблюдения отечественного производителя Softlogic.ai. Об этом CNews сообщил представитель Softlogic.ai.

Система фиксирует нарушения в состоянии городского благоустройства, такие как повреждения дорожного покрытия, свалки и неисправности инфраструктуры, и передает данные в городские службы для оперативного реагирования.

Система оснащена тремя камерами и специализированным процессором, которые позволяют обрабатывать видеопотоки в реальном времени прямо на борту автомобиля. Искусственный интеллект обеспечивает точное выявление нарушений при скорости движения автомобиля до 100 км/ч, передавая данные в единую информационную систему. На основе собранной информации в автоматическом режиме формируются задания для подрядных служб и отслеживается статус их выполнения.

Генеральный директор Softlogic.ai Денис Логинов отметил, что проект ориентирован на регионы с разным уровнем финансирования: «Мы стремились создать доступное решение, снизив себестоимость технологии за счет использования специализированных процессоров. Это сделало систему в 2–3 раза дешевле аналогов на рынке и открыло возможность ее применения даже при ограниченных бюджетах».

Программное обеспечение и архитектура системы позволяют адаптировать ее под задачи конкретного города. Заказчики могут подключать дополнительные нейросети для решения специфических задач или настраивать систему для индивидуальных потребностей региона. Общая работа системы поддерживается высокоскоростной мобильной связью «Билайна», которая обеспечивает бесперебойную передачу данных в реальном времени.

«Система автоматизирует процессы управления городской инфраструктурой, снижая потребность в ручной работе и улучшая взаимодействие между службами благоустройства и муниципалитетами», — отметила руководитель направления по работе с государственными заказчиками «ВымпелКома» Катерина Михайлова.

Подобные системы уже внедрены в ряде российских регионов, включая Владимирскую и Московскую области, Санкт-Петербург, Уфу и Южно-Сахалинск. Проекты способствуют сокращению времени реагирования на проблемы городской инфраструктуры и улучшают качество обслуживания.

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