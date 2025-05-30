Дороги, аэропорты, вокзалы: МТС расширила покрытие сети мобильной связи к сезону отпусков

МТС полностью подготовила сеть к нагрузкам летнего отпускного сезона 2025 г. на объектах транспортной инфраструктуры, расширив покрытие и улучшив качество мобильной связи в аэропортах, на вокзалах, а также на ряде направлений вдоль автомобильных и железнодорожных магистралей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аэропорты

МТС предоставляет услуги мобильной связи в большинстве аэропортов России со средней скоростью передачи данных до 35 Мбит/c внутри и возле зданий терминалов. Компания продолжает работы на этих объектах по модернизации, расширению покрытия и пропускной способности сети.

К началу нынешнего сезона отпусков МТС завершила два проекта: обеспечила абонентов скоростным мобильным интернетом и устойчивой голосовой связью в новом здании международного аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском, а также улучшила LTE-покрытие в международном аэропорту Сочи имени В. И. Севастьянова, запустив по девять секторов базовых станций LTE1800, LTE2100 и LTE2600.

К середине июля МТС развернет телекоммуникационную инфраструктуру внутри нового международного аэровокзального комплекса «Байкал» аэропорта Улан-Удэ и выведет в эфир возле терминала уличную (outdoor) базовую станцию LTE-1800.

Железные дороги

Мобильная связь МТС доступна на всех железнодорожных вокзалах. В большинстве случаев стабильная голосовая связь и мобильный интернет внутри и возле зданий вокзалов обеспечивается уличными базовыми станциями. В ряде локаций для лучшего покрытия установлены внутренние (indoor) базовые станции, что обеспечивает средние скорости передачи данных до 30 Мбит/c.

С весны 2024 г. до настоящего момента МТС дополнительно построила в сложных условиях рельефа и удаленности от энергоснабжения 17 базовых станций вдоль железных дорог в Краснодарском крае, Владимирской, Тверской и Ростовской областях. В рамках подписанного в 2019 г. соглашения с РЖД МТС построила с того момента 508 базовых станций вдоль девяти федеральных направлений.

Автомагистрали

МТС продолжает строительство базовых станций для бесперебойного покрытия мобильной связью федеральных автотрасс. К маю 2025 г. компания обеспечила 100% покрытие связью стандартов 2G/4G на всем протяжении федеральной автодороги М8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск. Теперь путешественники на всем протяжении трассы могут свободно общаться, выходить в интернет на средней скорости до 10 Мбит/c.

В декабре 2024 г. МТС обеспечила бесшовное 2G/4G покрытие скоростной автодороги М-12 «Восток» на участке Москва - Казань, трассы А114 Вологда - Новая Ладога в Вологодской области, а также на участке федеральной магистрали М9 «Балтия» от границы Московской области до Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области.

В июле 2025 г. абоненты водители и пассажиры получат бесперебойный доступ к услугам мобильной связи на новом платном 275-километровом участке Дюртюли - Ачит федеральной автодороги М-12 «Восток».

Ранее МТС организовала сплошное ковровое покрытие качественной 2G/4G связью на наиболее загруженных скоростных федеральных автомагистралях России - трассах М4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск и М-11 «Нева» Москва - Санкт-Петербург.