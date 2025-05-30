CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС добавила скорости LTE жителям Карымское ко Дню поселка

МТС улучшила качество мобильной сети в преддверии Дня поселка Карымское. Благодаря проведенным техническим работам скорость мобильного интернета для 12 тыс. человек, проживающих в поселке, выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Карымское было основано в 1761 г. крещенными тунгусами, заселившими правый берег Ингоды. Сегодня поселок является узловой станцией Транссиба, обеспечивая движение поездов по направлениям: Иркутск, Хабаровск и к границе с КитаемЗабайкальск. 7 июня 2025 г. окружной центр отметит 264 года со дня основания. Новое качество связи позволит жителям и гостям поселка оставаться на связи и пользоваться привычными цифровыми сервисами даже во время массовых гуляний.

Обновленные скорости мобильного интернета и сверхчеткая голосовая связь МТС доступны в центральной и северной части города, где расположены популярные у жителей места отдыха и общественные пространства, железнодорожный вокзал, магазины, кафе и образовательные учреждения, а также дом культуры, где пройдут праздничные мероприятия в честь Дня поселка. Стабильный и скоростной интернет позволит посетителям спортивных и культурных мероприятий оперативно делиться в социальных сетях эмоциями, а также наиболее яркими моментами выступления государственного ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки».

«Мы отметили рост интернет-трафика в Карымское и провели технические работы по расширению емкости и увеличению скоростных характеристик сети. Теперь жители и туристы могут ориентироваться в программе праздничных событий, принимать участие в онлайн-конкурсах и мероприятиях, строить планы на выходные и главное – делиться по видеосвязи праздничным настроением с друзьями и близкими, которые находятся в другом городе или поселке», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Помимо поселка Карымское МТС улучшила связь в селах Нарын-Талача и Урульга Карымского района.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Власти запускают проект по борьбе с кибермошенниками в России

Если не Cisco, то кто? История замены западной АТС на российскую

Обновление Windows 11 рушит виртуальные машины. Хорошая новость: на некоторые ПК оно не хочет устанавливаться

Павел Потехин, «МТС Линк»: В России нет крупных компаний, где 100% сотрудников работают удаленно

Гигантский сотовый оператор годами сливал маршруты миллионов абонентов преступникам всех мастей

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Обзор наушников HUAWEI FreeArc: новые возможности, дизайн и уровень комфорта

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153