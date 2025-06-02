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«Билайн» и Yadro продемонстрировали работу отечественной базовой станции

«Билайн» и технологическая компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») продемонстрировали работу телекоммуникационного оборудования, разработанного в России — базовой станции Yadro BTS8100. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

В ходе демонстрации успешно осуществили голосовые звонки с использованием технологии GSM и передачу данных по технологии LTE, используя коммерчески доступные абонентские устройства, в том числе планшеты Kvadra_T (бренд персональных устройств компании Yadro).

Валерий Шоржин, заместитель генерального директора по технике, «Билайн»: «Yadro совершает то, что еще несколько лет назад казалось сложной задачей, — создает полноценное отечественное решение для телекома. Их вклад критически важен для отрасли: это не только технологии «здесь и сейчас», но и фундамент для развития сетей следующего поколения. Мы уверены, что именно такие проекты определят цифровое будущее России».

Юлия Клебанова, директор по развитию телекоммуникационного направления Yadro: «Мультистандартная базовая станция Yadro соответствует самым высоким стандартам надежности, доступности и масштабируемости для развития телекоммуникационных сетей операторов мобильной связи. Строительство инфраструктуры на базе этого оборудования позволит обеспечить высокие скорости LTE для потоковой передачи данных и доступа к облачным сервисам для российских абонентов, и станет основой для развертывания сетей 5G и развития цифровой экономики будущего».

Базовая станция Yadro BTS8100 поддерживает современные стандарты связи на аппаратной платформе 5G-Ready. В решении Yadro предусмотрена поддержка всех необходимых диапазонов частот: 800/900/1800/2100/2300/2600 МГц.

Совместная демонстрация — результат последовательного сотрудничества, начатого в 2022 г. Тогда между Yadro и рядом ведущих операторов, включая «Билайн», были подписаны форвардные контракты на разработку и последующую поставку оборудования сети радиодоступа. Уже в 2023 г. Yadro представила пилотные образцы базовых станций, в 2024 г. — опытный образец, а в 2025 г. — готовое решение.

Компании подтвердили намерение продолжить сотрудничество.

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