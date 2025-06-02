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билайн начал разработку программ для обучения работе с отечественным телеком-оборудованием

«билайн начал разработку программ для обучения работе с отечественным телеком-оборудованием, — заявил на ЦИПР 2025 директор по управлению сетью и региональному техническому развитию Александр Григорьев. — Сегодня как никогда важно развивать компетенции сотрудников в работе с отечественным телеком-оборудованием. Билайн активно разрабатывает обучающие программы, которые помогут специалистам эффективно работать с российскими решениями. Уже готовы курсы по оборудованию транспортной сети, а в ближайшее время мы запустим обучение для работы с отечественными базовыми станциями.

Эта работа ведётся в тесном сотрудничестве с российскими вендорами — вместе мы адаптируем программы под реальные задачи операторов связи. Первые группы специалистов уже проходят обучение на базе нашей лаборатории в Санкт-Петербурге, которая становится ключевым центром компетенций по работе с телеком-оборудованием. Здесь созданы все условия не только для теоретического изучения, но и для глубокой практической отработки навыков.

Мы уделяем особое внимание подготовке кадров — это ключевой фактор стабильности и качества телеком-услуг. Инвестируя в обучение сотрудников, мы не только укрепляем собственные экспертные команды, но и вносим вклад в развитие отрасли в новых условиях».

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