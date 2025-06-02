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«Геоскан» создаст группировку спутников дистанционного зондирования Земли

ГК «Геоскан» разрабатывает спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для панхроматической съемки с разрешением 0,9 метра на пиксель и мультиспектральной съемки с разрешением 3,1 метра на пиксель. К 2027 г. компания планирует вывести на орбиту группировку малых космических аппаратов (МКА) весом до 100 кг, которые смогут снимать до 1,2 млн кв. км суши в сутки. Об этом CNews сообщили представители «Геоскана».

В 2025-2026 гг. компания выведет шесть МКА группировки. Уже летом 2025 г. на орбиту отправится спутник «ИнноСат16» форм-фактора кубсат 16U для отработки технологических решений «Геоскана», оснащенный панхроматической камерой с разрешением 2,5 метра на пиксель (при высоте орбиты 500 км). Он станет первым российским кубсатом такой размерности в космосе.

В дальнейшем «Геоскан» планирует создать более тяжелые МКА и довести разрешение группировки до 0,9 метра на пиксель для съемки с высоты 375 км. Камеры для спутников будут разрабатываться и производиться АО «НПО «Лептон».

«Собственная группировка ДЗЗ — логичное развитие технологий «Геоскана». Совместив компетенции в сфере беспилотных авиационных систем и в космической сфере, мы сможем создать лучшее решение для непрерывного получения качественных данных о Земле», — сказал председатель совета директоров группы компаний «Геоскан» Алексей Семенов.

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