CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Контур.Толк» представил обновленную платформу для интерактивных вебинаров

Сервис «Контур.Толк» выпустил обновление вебинарной платформы, ориентированное на проведение обучающих и продающих онлайн-мероприятий с активным вовлечением аудитории.

Ключевое нововведение — улучшенная студия для проведения вебинаров, которая позволяет приглашать зрителей к микрофону в прямом эфире. Участники могут включать камеру и демонстрировать экран, благодаря чему односторонняя презентация на вебинаре превращается в живое обсуждение. Из единого интерфейса студии организатор управляет контентом трансляции, добавляет спикеров, отслеживает активность в чате и модерирует зрительный зал.

Организаторам обучающих и продающих вебинаров больше не нужно тратить время на технические аспекты подготовки. Сервис автоматически создает брендированный лендинг для регистрации участников, отправляет email-приглашения и напоминания. После мероприятия «Толк» предоставляет подробную аналитику и отправляет видеозапись тем, кто не смог присутствовать.

Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре», сказал: «Мы развиваем «Толк» как единое пространство для различных типов бизнес-коммуникаций, чтобы создать комплексное решение, которое заменит разрозненные инструменты. Обновление вебинарной платформы — важный шаг в этом направлении. Теперь она позволяет не только транслировать контент, но и создавать по-настоящему интерактивные мероприятия с вовлечением аудитории».

Обновленная платформа подходит как для камерных вебинаров, так и для крупных событий. Новым пользователям доступен бесплатный пробный период.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какое «облако» подойдет вашей компании? Пройдите тест

Западные СМИ: Смартфоны из Северной Кореи каждые пять минут делают проверочные скриншоты и сами цензурируют новости

Владислав Давыдов, «Искра Технологии»: Теперь даже небольшие компании могут построить частную мобильную сеть

Россияне создали первую отечественную базовую станцию 5G

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

В России растет спрос на виртуальные мощности. Часть его может исходить от хакеров

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще