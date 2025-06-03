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МТС построит сеть Private LTE/5G-Ready для аэропорта Сочи

МТС объявила о заключении договора на строительство и обслуживание выделенной технологической сети связи LTE/5G-Ready для международный аэропорта Сочи. Директор департамента управления комплексными проектами МТС Павел Подколзин отметил, что впервые в России на территории аэропорта Сочи будет развернута выделенная сеть широкополосного беспроводного радиодоступа на базе технологии LTE/5G-Ready с гарантированным покрытием на территории взлетно-посадочных полос, перрона и внутри помещений аэровокзального комплекса, а также созданы условия для внедрения цифровых сервисов нового поколения.

МТС выходит на рынок строительства выделенных сетей связи стандарта LTE/5G-Ready. Коммерческий запуск сети для крупнейшего авиахаба страны запланирован на III квартал 2025 г. В рамках проекта МТС установит 3 базовые станции стандарта LTE, выделенное ядро сети LTE и будет в течение пяти лет оказывать техническую поддержку проекта. Связь появится на 1,5 тыс. абонентских устройствах с возможностью расширения до 10 тыс., среди которых планшеты и терминалы сбора данных на базе операционных систем Windows, Astra Linux, Android и других.

Основная цель проекта МТС – обеспечить максимально стабильную качественную связь в зоне перрона, несмотря на помехи от многочисленных абонентских устройств и Wi-Fi. Новая технология позволит значительно улучшить работу систем автоматизации, удаленной загрузки и выгрузки данных при обслуживании воздушного судна в местах взлета, посадки и парковки.

На новый уровень выйдет процесс реагирования на инциденты и координация между диспетчерами, операторами наземного обслуживания, службами безопасности и экстренными службами. Важной особенностью работы выделенной pLTE-сети станет обеспечение высоких стандартов информационной безопасности: трафик устройств будет изолирован от публичных сетей сотовой связи. Это позволит избегать влияния нагрузок и помех от других сетей. Управление и контроль будут осуществляться со стороны ИТ-служб аэропорта.

«В большинстве аэропортов страны сейчас используются сети LTE общего доступа. Проект МТС станет первым в России с развертыванием выделенной сети 5G Ready для мультисервисного трафика на территории аэропорта Сочи. Это решение обеспечит цифровизацию, безопасность и выполнение отраслевых задач с гарантированным качеством обслуживания. Ожидается, что проект в Сочи задаст стандарт для масштабирования технологии в других аэропортах страны и укрепит лидирующие позиции МТС в сфере инновационных телеком-решений, – сказал директор департамента управления комплексными проектами МТС Павел Подколзин.

«Аэропорт Сочи регулярно внедряет новые сервисы и инновационные IT-решения в своей работе в тандеме с отечественными компаниями. Создание выделенной технологической сети от крупнейшего оператора связи в России, повысит эффективность взаимодействия между сотрудниками различных подразделений воздушной гавани юга и обеспечит безопасность производственных процессов», – отметил управляющий директор международного аэропорта Сочи Алексей Комаров.

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