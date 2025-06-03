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МТС запустила тариф для звонков с умных устройств

МТС сообщает о запуске тарифа «Отдельный номер» для звонков с умных устройств. Тариф позволяет использовать альтернативный номер телефона для звонков с умных устройств, и включает пакет минут на исходящие вызовы. Первыми устройствами, к которым можно подключить тариф, стали «Яндекс Станции». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ранее МТС совместно с «Яндексом» запустила звонки через «Яндекс Станцию». Для того, чтобы воспользоваться сервисом, пользователям необходимо подключить свой основной номер телефона к колонке. Более 50% пользователей сервиса совершают звонки всей семьей, поэтому «Отдельный номер» сделает звонки более удобными.

Стоимость подключения «Отдельного номера» составляет 100 руб., а ежемесячная плата — 149 руб. Тариф включает 300 минут на все исходящие звонки. В случае, если пакет минут расходуется, пользователь может докупить минуты в приложении «Мой МТС».

Подключить «Отдельный номер» можно на сайте МТС, а пользователи «Яндекс Станций» могут сделать это еще и в приложении «Дом с Алисой». Номер активируется онлайн без физической сим-карты. Тариф доступен практически во всех регионах присутствия МТС.

«Выход функции телефонных звонков за пределы смартфона – это новый тренд. Такие решения дают возможность совершенствовать телеком опыт наших пользователей. К примеру, сервис звонков на телефонные номера через «Яндекс Станции» уже стал востребованным среди абонентов МТС. С момента запуска в общей сложности они проговорили через умные колонки более 4 млн минут. В дальнейшем мы продолжим разрабатывать и запускать инновационные продукты, чтобы сделать наши сервисы еще более удобными и доступными», — сказала генеральный директор ПАО «МТС» Инесса Галактионова.

Подключить звонки через «Яндекс Станцию» можно бесплатно в приложении «Дом с Алисой» на всех умных колонках «Яндекса с Алисой», кроме версий «Дуо Макс» и «Стрит». Для этого в меню необходимо выбрать колонку, в которой нужно подключить звонки, далее нажать на вкладку «Звонки и сообщения», затем «С колонки, как с телефона». После регистрации пользователь сможет выбрать до 10 контактов и добавить их в справочник мобильного приложения «Дом с Алисой». Ограничение по количеству контактов позволит защититься от нежелательных звонков и принимать вызовы только от самых близких людей. В ближайшее время функция звонков появится и на ТВ-станциях под управлением YaOS и YaOS X.

Совершить звонок с умной колонки так же просто, как и принять его. Для этого достаточно произнести команду, например, «Алиса, позвони маме», и виртуальный ассистент самостоятельно наберет нужный номер. Звонок с «Яндекс Станции» ничем не отличается от обычного телефонного вызова: он оплачивается по вашему текущему мобильному тарифу, а собеседник видит стандартный входящий звонок с вашего номера.

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