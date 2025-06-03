МТС зарегистрировала первый ИИ-сервис для экомониторинга

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о внесении платформы «Система проактивного управления экологическими рисками» в Единый реестр отечественного ПО. Это первая отечественная технологическая разработка с ИИ-аналитикой и машинным обучением для экологического надзора за качеством воздуха и воды. Руководитель центра «МТС Экология» Олеся Суханос отметила, что ключевая особенность сервиса – динамическое прогнозирование негативного воздействия на окружающую среду за 48 часов от конкретных источников загрязнения и поддержка работы в интерфейсе пользователей с ограничениями по слуху. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Система проактивного управления экологическими рисками» от МТС — программная часть «МТС Экомониторинг». Программно-аппаратный комплекс решений «МТС Экомониторинг» позволяет проводить непрерывное наблюдение за экологической обстановкой, предотвращать и расследовать экологические нарушения, а также минимизировать финансовые и экологические риски, одновременно улучшая качество жизни и состояние окружающей среды на основе достоверных данных. МТС первой среди операторов получила лицензию на экологический мониторинг почвы и воды. В настоящее время сервис также проходит процедуру внесения в Реестр ИИ-решений Минпромторга.

Решение объединяет Big Data-аналитику и математические вычисления. Для построения метеорологических моделей и карт концентраций загрязняющих веществ используются комбинации наиболее развитых моделей прогнозирования в научном сообществе и применяемых в практических задачах уже более 30 лет: МПРЗ (метеорологический показатель рассеивания и загрязнения приземленного воздуха ФГБУ «Гидрометцентр России»), WRF/FLEXPART и GFS/FLEXPART.

Исходными данными для математического моделирования служат данные измерительного оборудования, информация об источниках выбросов загрязняющих веществ, а также экологически значимые сведения глобального прогноза и другие параметры. В состав решения также может входить измерительное оборудование различных типов, а компоненты и функциональность кастомизируется под заказчика. Так, малогабаритные посты наблюдения за воздухом выявляют концентрации газов, частиц, температуру, давление, относительную влажность, скорость, направления ветра и другое. Аналитические буи для мониторинга воды определяют концентрацию кислорода, РН, соли, мутность, контроль нефтепродуктов, активность ионов аммония и уровень воды (разлива рек).

Система интегрирована практически со всеми российскими производителями измерительного оборудования, что позволяет быстро реализовывать проекты. Все используемое оборудование внесено в реестр средств измерений (ФГИС «Аршин») и проходит регулярную поверку и техническое обслуживание.

«Экомониторинг от МТС запущен в Нижегородской, Самарской, Челябинской, Ярославской, Иркутской областях и Якутии. Мы также проводим тесты и планируем масштабировать проект в других регионах страны. Система реагирует на превышение допустимых норм и прогнозирует негативное воздействие на среду за 48 часов, что позволяет избежать потерь для предприятий в размере от 34,4 до 370 млн руб. ежегодно. Таким образом, мы не только помогаем бизнесу и госорганам получить достоверные данные о негативном воздействии на окружающую среду, но и предотвращать аварийные ситуации и другие негативные последствия», — сказала руководитель центра «МТС Экология» Олеся Суханос.