Т2 и «Циан» защитят клиентов от звонков спамеров

T2, российский оператор мобильной связи, и «Циан», цифровая платформа недвижимости, договорились о взаимодействии в области антифрода. Это уникальный кейс коллаборации телекома и крупнейшей платформы недвижимости для противодействия мошенничеству с использованием мобильной связи. Компании сосредоточатся на борьбе со спамерами, выявлении недобросовестных поставщиков услуг и проверке качества размещенных объявлений. Это позволит «Циану» улучшить качество клиентского опыта для пользователей платформы, а Т2 – оградить свою базу от раздражающих звонков. «Циан» и Т2 планируют снизить объем фрода в течение года на 25%.

Сервис на базе технологий больших данных позволит предотвращать несанкционированные и массовые обзвоны пользователей, которые разместили объявления на платформе «Циан» или проявили интерес к покупке жилья. Проблема более актуальна для рынка первичной недвижимости. После публикации объявлений или поиска клиентом определенного объекта сторонние организации могут парсить номера владельцев и инициировать обзвон. В этом случае в адрес клиента автоматически начинают поступать предложения услуг от альтернативных застройщиков и посредников (риелторов, агентств недвижимости), что негативно влияет на клиентский опыт.

Анализ на базе алгоритмов больших данных Т2 позволит выявлять номера на основе таких критериев, как массовость обзвона, продолжительность разговора и реакция клиента на звонок. Детекция номеров как виртуальных указывает на их потенциальную принадлежность спамерам. Сервис поможет оградить клиентов «Циана» от подозрительных вызовов, что позволит им выбрать интересующий объект недвижимости, избегая назойливого внимания и нежелательной коммуникации.

Еще одна услуга – фродовый скоринг, который защищает партнера от возможных финансовых потерь. Она позволяет проверить качество аудитории, приведенной на классифайд, и тех, кто впоследствии переходит на ресурсы застройщиков. Аналитика помогает установить факт фродовой лидогенерации и определить качественных поставщиков этого инструментария для привлечения клиентов.

Стороны также планируют возможность верификации размещенного контента и выявления фейковых и подозрительных объявлений.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора T2, сказала: «Наше сотрудничество с «Цианом» показывает, как телеком может эффективно решать актуальные бизнес-задачи других отраслей и адаптировать свои продукты под «боли» заказчика. Мы реализуем его с компанией, открытой для использования не самых очевидных, но оттого еще более эффективных инструментов. Т2 рада предложить партнерам комплекс технологических решений, которые защищают бизнес от финансовых потерь и обеспечивают безопасность для конечных пользователей. Уверены, что внедрение фродового скоринга и детекции виртуальных номеров станет важным шагом в развитии цифровых платформ и маркетплейсов. Победа над спамом и телефонным мошенничеством возможна лишь при объединении усилий разных участников рынка, и важно, что к этой борьбе присоединяется все больше отраслей. Проект Т2 и «Циан» – пример ответственного ведения бизнеса, который ставит в приоритет заботу о клиенте».

Мария Келембет, исполнительный директор по корпоративным отношениям «Циан», отметила: «Партнерство «Циан» и Т2 стало первой коллаборацией платформы недвижимости и оператора мобильной связи для противостояния фроду. Наше сотрудничество позволит обеспечить защиту пользователей от нежелательных звонков, что особенно актуально для рынка первичной недвижимости, и дать им возможность спокойно выбрать интересующий объект. Мы рассчитываем, что в дальнейшем к такой практике совместной работы на благо пользователей присоединятся и другие операторы мобильной связи».