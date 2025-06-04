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«Ростелеком» и «Ассоциация документальной электросвязи» подписали открытый меморандум о создании полигона доверенных решений для критической инфраструктуры связи

«Ростелеком» и общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ) подписали открытый меморандум «О необходимости создания полигона содействия разработке и внедрению доверенных решений для критической информационной инфраструктуры в отрасли связи».

Работа полигона нацелена на содействие реализации государственной политики в сфере разработки и внедрения ПАКов для КИИ отрасли связи.

Подписи под документом поставили заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов и председатель исполнительного комитета АДЭ Александр Иванюк.

Платформа будет создана на базе АДЭ и станет инструментом консолидации усилий отрасли по ускоренному переходу на отечественные технологические решения, отвечающие требованиям безопасности, технологической зрелости и совместимости. Она также обеспечит экспертное взаимодействие участников, проведение тестирований, формирование требований к ПАКам и продвижение лучших отечественных практик в этой сфере.

Дарий Халитов, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома», сказал: «Для “Ростелекома” вопросы технологического суверенитета — в числе приоритетов. Участие в инициативе по созданию полигона позволит объединить усилия с партнерами, задействовать отраслевую экспертизу и ускорить внедрение надежных отечественных решений в КИИ».

Александр Иванюк, председатель исполнительного комитета АДЭ, отметил: «Создание полигона — важный шаг к консолидации усилий отрасли в реализации государственной политики по обеспечению технологической независимости, безопасности и надлежащей функциональности критической информационной инфраструктуры нашей отрасли. Документ отражает общее стремление к развитию отечественных решений и обеспечению доверия к ним. Приглашаю организации отрасли, разделяющие цели, задачи и принципы работы, отраженные в документе, присоединиться к меморандуму и вести активную работу в рамках деятельности полигона».

Меморандум носит открытый характер: присоединиться к нему могут организации отрасли связи, заинтересованные в своевременном переходе на доверенные программно-аппаратные комплексы на принципах безопасности и технологической зрелости. Для этого необходимо направить в АДЭ заявление о намерении присоединиться к меморандуму и заполненную анкету потенциального участника.

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