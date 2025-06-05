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АО «НВБС» объявляет о смене генерального директора

Совет директоров АО «НВБС» сообщает о завершении полномочий Соколова Андрея Алексеевича, занимавшего пост генерального директора компании с 2016 г. Новым руководителем организации с 14 мая 2025 г. назначен Стак Александр Валерианович, чья профессиональная экспертиза в сфере ИТ и управления масштабными проектами станет драйвером дальнейшего развития компании. Об этом CNews сообщили представители АО «НВБС».

Александр Стак ранее занимал должность директора филиала МТС Ставропольского края и обладает более чем 15-летним опытом управления в телеком-отрасли.

Его ключевыми задачами в «НВБС» являются: укрепление позиций в сегменте системной интеграции; расширение присутствия на рынке отечественного производства ИТ-оборудования и импортозамещенных решений.

«"НВБС" — это команда профессионалов, готовая к новым вызовам. Уверен, что коллектив «НВБС» продолжит задавать высокие стандарты в ИТ-отрасли», — сказал Александр Стак.

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