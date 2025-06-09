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«Летай» укрепил 4G в дачных поселках и малонаселенных пунктах к началу сезона отпусков

«Летай» продолжает укреплять 4G на старте сезона отпусков. В мае 2025 г. оператор улучшил качество связи в 13 населенных пунктах республики, работы коснулись 14 базовых станций (БС). В фокусе оказались дачные поселки и малочисленные населенные пункты. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

Так, новую площадку построили в поселке Нижняя Мактама (Альметьевский район), в котором проживают порядка 9,5 тыс. жителей, а также в Богатых Сабах (Сабинский район) рядом с ипподромом, где каждое лето проводят Сабантуй. Это позволит абонентам общаться в мессенджерах и совершать звонки без потери качества соединения. Также в соседнем селе Старый Мичан после дооснащения площадки улучшилось покрытие рядом с памятником воинам-землякам, местной школой и мечетью «Габдулла».

Мобильный интернет ускорился и в Чернышевке Высокогорского района, где живут около 800 жителей. Трафик загружается быстрее для жителей села Калмаш, в деревне Тогаево и близлежащих СНТ Тукаевского района. Покрытие расширили в Камских Полянах и Болгаре, куда летом съезжаются на отдых татарстанцы. Благодаря оптимизации БС путешественники смогут быстро делиться контентом в соцсетях и звонить через мессенджеры. А для жителей деревни Миннярово и села Чишма Актанышского района скорость передачи данных выросла в два раза.

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