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«МегаФон» подготовил сеть в Кургане и Шадринске к летней нагрузке

Новое качество мобильного интернета стало доступно для жителей Кургана и Шадринска. В результате инфраструктурных работ выросла территория покрытия и скорость мобильного интернета в жилых районах, любимых местах отдыха горожан, а также в садовых товариществах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» провели модернизацию оборудования в нескольких городских локациях. За счет активации низкочастотного слоя LTE им удалось увеличить радиус действия мобильного интернета. Для ускорения передачи данных на 10-15% и более качественного проникновения сигнала в здания специалисты оператора запустили среднечастотный диапазон.

В Кургане изменения в скорости интернета будут заметны посетителям спортивного комплекса «Зауралец». Здесь тренируются дети и взрослые, а также проходят соревнования различного масштаба. Покрытие 4G-сети увеличено в западной части города – в районе ЖК «Рябиновый» и садового товарищества «Просвещенец».

В Шадринске технические мероприятия улучшили параметры сети в районе городского сада имени М. Ф. Кельдюшева. Эта локация является местом притяжения для шадринцев всех возрастов. Здесь проводятся спортивные, развлекательные и познавательные мероприятия. Также изменения будут заметны посетителям стадиона «Торпедо», торгового центра «Шадринск Холл» и жителям в районе улиц Щеткина – Ефремова.

Еще одной локацией, где интернет в смартфонах абонентов будет быстрее, стал микрорайон Хлызово. Теперь автолюбители и пассажиры на выезде на Курганский тракт смогут оперативно загрузить музыку или фильмы в дорогу, проложить маршрут, посмотреть видеоконтент без задержек.

«Жители Кургана и Шадринска являются самыми активными пользователями мобильного интернета – на них приходится более 70% трафика, сгенерированного в регионе. Общение в мессенджерах, просмотр фильмов и сериалов, отправка гигабайтов фото и видео с наступлением лета мигрируют в места отдыха горожан – в сады, парки и на спортивные площадки. Именно здесь мы прогнозируем рост трафика и заранее проводим дополнительные работы для сохранения комфортной скорости интернета», – сказал технический руководитель «МегаФона» в Курганской области Юрий Горбатов.

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