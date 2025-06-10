«МегаФон» расширил покрытие 4G на участках автотрассы «Амур»

Жители трех амурских сел теперь могут пользоваться цифровыми сервисами в сети 4G. «МегаФон» запустил современную мобильную связь в Романовке Октябрьского района, Аячи Сковородинского района и Аврамовке Завитинского района. Жителям поселений стали доступны мобильный интернет и цифровые звонки с помощью технологии VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Суммарно в этих селах проживают около 500 человек. Специалисты оператора смонтировали в населенных пунктах дополнительное телеком-оборудование. Ранее здесь была доступна только голосовая связь.

Все три поселения расположены рядом с федеральной трассой «Амур», которая связывает центральные регионы страны с Дальним Востоком. Инженеры «МегаФона» использовали низкочастотный диапазон, что позволило включить в зону покрытия LTE участки автодороги. Благодаря широкому покрытию местные жители и автомобилисты могут воспользоваться надежной голосовой связью и скоростной передачей данных. В районе Аячи, Романовки и Аврамовки можно загрузить цифровые автомобильные карты, скачать музыку или отправить родным и близким сообщение.

«К летнему сезону мы расширяем LTE-покрытие на участках федеральной автотрассы, которая проходит по территории региона. Традиционно летом тысячи жителей Забайкалья, Якутии, Восточной Сибири отправляются в отпуск на своих автомобилях к Японскому морю. Мы развиваем LTE-сеть, чтобы наши абоненты могли чувствовать себя комфортно и безопасно во время таких путешествий», — сказал директор «МегаФона» в Амурской области Максим Дудкин.

«Современная мобильная связь становится доступной в небольших поселениях Приамурья, удаленных от крупных поселков и городов. Жители в Аячи, Романовке и Аврамовке теперь могут пользоваться цифровыми государственными услугами, мобильным банкингом или услугами телемедицины. Не менее важно, что технические решения позволили обеспечить связью и федеральную автотрассу, теперь путешествия по Амурской области будут проходить для автомобилистов более удобно», — отметил министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.