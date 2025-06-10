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«МегаФон» увеличил радиус действия сети 4G в Кировской области

«МегаФон» увеличил радиус действия сети четвертого поколения для 6 тыс. жителей Кировской области. Специалисты оператора провели инфраструктурные работы в Белохолуницком, Вятскополянском, Малмыжском, Омутнинском, Советском и Уржумском районах.

Запуск низкочастотного слоя LTE позволяет распространить уверенный сигнал сети на расстояние до 10 км. При этом не требуется строительство и запуск дополнительных базовых станций – активация происходит на уже работающем оборудовании. За счет повышенной проникающей способности качество мобильного интернета улучшится внутри домов и учреждений, а также на удаленных от центра поселений локациях.

Новые возможности почувствуют жители поселка Климковка, где протекает источник Манигор. Сюда приезжают, чтобы отдохнуть от городской суеты, насладиться природой и набрать целебной воды. Территория сети 4G выросла в селе Савали, которое известно своим парком, заложенным несколько веков назад на английский манер. Здесь произрастают около 200 видов деревьев и кустарников. Легенда гласит, что по савальским аллеям когда-то прогуливался писатель Лев Николаевич Толстой.

В число локаций, где инженеры оператора провели модернизацию сети, вошел поселок Черная Холуница. Работы затронули и примыкающий к населенному пункту участок федеральной автодороги Кострома — Шарья — КировПермь. Теперь автомобилисты и пассажиры смогут воспользоваться цифровыми сервисами и голосовой связью по пути в соседний регион.

Инфраструктурные работы затронули также населенные пункты Мокино, Рождественское, Старый Пинигерь и Шурма.

«Оперативная модернизация инфраструктуры обеспечила стабильный мобильный доступ в интернет для шести тысяч жителей Кировской области. Теперь 4G-покрытие доступно даже вдали от центральных улиц, внутри зданий и вдоль транспортных магистралей. Современные технологии позволили реализовать проект без строительства новых объектов, а абоненты смогут пользоваться цифровыми сервисами там, где раньше сигнал был слабым», – сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

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