CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС подготовила сеть 4G в местах пляжного отдыха в Туве к летнему сезону

МТС подготовила оборудование 4G в местах массового отдыха у воды, которые вскоре откроются для посетителей. Отдыхающие, спасатели и представители местного бизнеса смогут оставаться на связи и пользоваться быстрым мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным Госкомитета по туризму Республики Тыва, в 2025 г. в регионе будут работать три оборудованных пляжа: на озере Азас в Тоджинском районе, в Национальном парке Тувы в Кызыле и на озере Чагытай в Тандинском районе. В 2024 г. МТС развернула сеть 4G на берегу Чагытая, а в 2023 г. – на соленых озерах Дус-Холь и Хадын, расположенных в этом же районе. По пути на озеро Азас скоростным мобильным интернетом можно воспользоваться в ближайшем населенном пункте, селе Адыр-Кежиг.

«Озера Чагытай, Дус-Холь, Азас – одни из самых популярных мест летнего отдыха в республике с высоким туристическим потенциалом. За последние годы здесь многое сделано: проведена электрификация, оборудованы пляжи, построены гостевые дома. Одна из важных составляющих комфортного и безопасного отдыха – стабильная связь и быстрый мобильный интернет. Сеть 4G на озерах Танды, на пляже Национального парке в Кызыле, а также – в Адыр-Кежиге, полностью готова к работе в высокий сезон. Отдыхающие могут оставаться на связи с близкими, проводить досуг за просмотром фильмов онлайн, пользоваться мобильным банком и так далее. В свою очередь бизнес, предоставляющий услуги на пляжах и турбазах, может использовать мобильный интернет для подключения платежных терминалов и других цифровых сервисов», – сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владислав Давыдов, «Искра Технологии»: Теперь даже небольшие компании могут построить частную мобильную сеть

Мошенники с помощью новой схемы украли у российских айтишников больше 14 миллионов

Павел Потехин, «МТС Линк»: В России нет крупных компаний, где 100% сотрудников работают удаленно

Veon не смог уйти из постсоветской страны: Не выпустили власти

Как российские компании внедряют облачные решения. Отчет

Власти хотят ввести уголовное наказание за мошенничество с использованием ИИ. Ожидаются сроки до 15 лет

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще