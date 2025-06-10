«Триколор» выпустил роутеры Wi-Fi 6 под собственным брендом

Компания «Триколор» анонсирует выпуск собственного роутера с поддержкой Wi-Fi 6. Устройство призвано удовлетворить растущий спрос на высокоскоростное и стабильное интернет-подключение в условиях, когда количество гаджетов в домах тоже растет. Об этом CNews сообщили представители «Триколор».

Эксперты отмечают увеличение в России спроса на устройства, использующие технологию Wi-Fi 6. Один из крупнейших российских провайдеров провел исследование по итогам 2024 г. и выявил рост интереса к роутерам с поддержкой Wi-Fi 6 на 37,65%. Такой интерес связан с запросом пользователей на повышение скорости подключения и передачи данных, а также с потребностью в стабильности и энергоэффективности. Это особенно важно в условиях большого количества подключенных к сети устройств: смартфонов, ноутбуков, умной техники и систем домашней автоматизации.

Новые роутеры «Триколор» используют технологию Wi-Fi 6 и обеспечивают в 2,5 раза более высокую скорость подключения по сравнению с моделями поколения Wi‑Fi 5. Среди других технических характеристик: скорость передачи данных по воздуху — до 3 Гбит/с, модуляция 1024-QAM, ширина канала — до 160 МГц. На борту также технологии MU-MIMO, OFDMA, Beamforming и BSS Color.

«Триколор» выпустил роутеры Wi-Fi 6 под собственным брендом

«Новый роутер “Триколор” с поддержкой Wi-Fi 6 — это решение для современных digital-потребностей пользователей. Благодаря технологиям MU-MIMO, OFDMA и Beamforming роутер оптимально распределяет ресурсы сети, минимизирует задержки и обеспечивает плавный стриминг, комфортный гейминг и быструю передачу больших файлов. Это идеальный выбор для тех, кто ценит скорость, надежность и технологичность», — сказала директор департамента управления продуктами и проектами Юлия Кудряшова.

Новинка доступна покупателям в интернет-магазине «Триколор» и на основных российских маркетплейсах. Стоимость устройства составляет 3,69 тыс. руб.