CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Восточные границы Ставрополья получили новые скорости мобильного интернета

В нескольких населенных пунктах Нефтекумского округа края «МегаФон» провел модернизацию телеком-оборудования. Благодаря этому максимальная скорость мобильного интернета в гаджетах жителей увеличилась на 10% и составила 85 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты оператора расширили частотный спектр в диапазоне 2100 МГц в ауле Уч-Тюбе, поселке Затеречном, а также на контрольно-пропускном пункте при въезде в Дагестан. Инженеры подключили средние и высокие диапазоны частот для повышения пропускной способности каналов. Это позволяет выходить в Сеть, работать с приложениями и скачивать большие объемы информации даже в путешествии.

В районе контент теперь загружается быстрее, а использовать его одновременно может большее число абонентов. За прошедшие пять месяцев обладатели зеленой SIM-карты стали потреблять на 60% больше трафика, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитика «МегаФона» показала, что ежемесячно каждый клиент, в среднем, использует около 35 ГБ. Этого хватит, чтобы скачать 25 фильмов в формате Full HD для просмотра как дома, так и в длинной дороге.

«По информации наших аналитиков, нагрузка на сеть в этой части региона повышается именно в летний период. Уже сегодня температура воздуха здесь превышает 30°C. На полевые работы жители выходят рано утром или поздно ночью, а зной пережидают дома, где интернет необходим для загрузки и отправки данных, получении государственных услуг, обучения и развлечений. Также это время, когда абоненты часто смотрят фильмы всей семьей или скачивают аудиофайлы. Мы подготовились к пику потребления и развернули строительство и модернизацию телеком-инфраструктуры. Скорость загрузки уже стала быстрее не только в крупных селах и аулах на востоке, но и в десятке других небольших населенных пунктов», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Также на особо жарких территориях Нефтекумского округа «МегаФон» обновил климатическое оборудование. Оно обеспечивает абонентам стабильный сигнал, даже когда столбик термометра достигает отметки 45°C.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как российские компании внедряют облачные решения. Отчет

Сколько заработали МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» в 2024 году

Павел Потехин, «МТС Линк»: В России нет крупных компаний, где 100% сотрудников работают удаленно

Мир перевернулся: интернет-пиратство пошло на спад. В лидерах по трафику Россия и США

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Конференция CNews «СУБД: технологии, миграция и администрирование» состоится 8 июля

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для планирования питания: выбор ZOOM

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Показать еще

Наука

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной
Показать еще