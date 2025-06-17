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«МегаФон» в Челябинской и Курганской областях возглавил Геннадий Жуков

«МегаФон» в Челябинской и Курганской областях возглавил Геннадий Жуков. Новый руководитель сфокусируется на предоставлении лучшего сервиса для клиентов, а также реализации цифровых проектов для корпоративных и государственных заказчиков.

Геннадий Жуков имеет 20-летний опыт работы в сфере телекоммуникаций. В июле 2024 г. вошел в команду «МегаФона» и возглавил направление B2C в Челябинской области.

Сегодня перед новым директором поставлены амбициозные цели — рост абонентской базы, повышение качества работы сервисов оператора и внедрение крупных цифровых проектов для предприятий двух регионов Урала. В Челябинской и Курганской областях активно развиваются металлургическая отрасль, машиностроение, сельское хозяйство, поэтому возрастает актуальность цифровых решений в сфере кибербезопасности, автоматизации рутинных процессов и оптимизации затрат.

«В фокусе внимания нового руководителя — сразу два региона Урала. На текущий момент специалисты компании успешно реализуют цифровые проекты для металлургических предприятий Челябинской области, аналогичные решения могут быть внедрены и в других отраслях. Геннадию Жукову хорошо известна специфика работы в уральских регионах. Я уверен, что он сможет выстроить продуктивное партнерство с региональной властью и представителями бизнеса для реализации совместных проектов и улучшения качества услуг», — отметил директор по региональному развитию «МегаФона» в Центре и на Урале Михаил Молотков.

Геннадий Жуков сменил на посту руководителя отделения Сергея Денисова, который продолжил карьеру за пределами компании.

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