CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» внедрил цифровые технологии на древней земле в Дагестане

Новые скорости мобильного интернета получили около 100 тыс. абонентов в более чем 20 населенных пунктах Хасавюртовского района. Модернизация телеком-оборудования позволила разогнать интернет до 80 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря цифровизации в среднем за месяц здесь расходуют свыше 400 ГБ, что на 18% больше, чем в 2024 г. По информации аналитиков «МегаФона», больше всего трафика в районе тратят на просмотр видеоконтента: хостинги и киноплатформы составляют более 40% от общего объема. Также абоненты активно сидят в социальных сетях (среди которых лидер – «ВКонтакте») и слушают музыку.

«Для улучшения качества сигнала наши специалисты "прокачали" оборудование не только в самом Хасавюрте, но и в малых населенных пунктах, таких как Кандаураул, Октябрьское, Акбулатюрт, Шагада. В некоторых из этих сел проживают не более 2 тыс. человек. Современное оборудование, поддерживающее частотный диапазон 2100 МГц, позволяет клиентам использовать все цифровые сервисы наравне с крупными городами», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Кроме того, на особо жарких территориях северо-запада Дагестана, где расположен Хасавюртовский район, обновили климатическое оборудование на базовых станциях. Модернизация позволила обеспечить стабильную связь, даже когда столбик термометра достигает отметок 35-40°C.

Обновление телеком-оборудования оценят и путешественники. Хасавюртовский район известен своими археологическими памятниками возрастом более 1000 лет, а также как культурно‑ремесленный центр. Так, Сулевкент знаменит своим гончарным производством, Аксай — ажурными платками, а Куруш — коврами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

«Касперский» превращается в сотового оператора. Обещана поддержка более 150 стран и 2000 тарифов

Павел Потехин, «МТС Линк»: В России нет крупных компаний, где 100% сотрудников работают удаленно

Военные эксперты: Иран может ответить на ракетные обстрелы Израиля кибератаками. Под удар попадут и США

CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» на «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня

Сколько заработали МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» в 2024 году

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM

Лучшие сервисы для бронирования отелей и билетов из России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще