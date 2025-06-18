Билайн успешно реализовал проект виртуального ЦОД для Министерства цифрового развития Саратовской области

Компания Билайн реализует проект по предоставлению виртуального центра обработки данных (ЦОД) с использованием защищенных каналов передачи данных для Министерства цифрового развития и связи Саратовской области. Это решение значительно улучшило бесперебойную работу государственных информационных систем «Цифровой сервис «Карта жителя Саратовской области» и государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД Саратовской области), а также обеспечило возможность масштабирования на другие проекты регионального уровня.

В 2021 году министерство цифрового развития и связи Саратовской области обратилась в Билайн с запросом на срочное развертывание мощностей в защищенном ЦОД для поддержки критически важных государственных информационных систем. В кратчайшие сроки специалисты Билайна совместно с компанией-разработчиком, федеральной компанией «Расчетные решения», которая осуществляет разработку программного кода, создали эффективную и жизнеспособную конфигурацию. Конфигурация обеспечила заказчику комфортную работу с возможностью увеличения или уменьшения ресурсов в зависимости от потребностей.

Также Билайн проработал реализацию проекта с полным соответствием современным требованиям безопасности: был настроен премиум-уровень защиты от DDoS-атак и Web Application Firewall, противодействующий высокотаргетированным интеллектуальным атакам.

ГИСОГД Саратовской области в процессе эксплуатации была интегрирована с Национальной системой пространственных данных (ФГИС ЕЦП НСПД), что позволило расширить масштабы ее применения и повысить эффективность работы государственных органов. Также система прошла государственную аттестацию на соответствие требованиям ФСТЭК и ФСБ.

Министр цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков: «Министерство цифрового развития Саратовской области высоко оценивает работу компании. Билайн зарекомендовал себя как надежный поставщик облачных решений для государственных структур. Эффективное взаимодействие с компанией Билайн стало возможным благодаря открытому диалогу и личным встречам. Профессионализм специалистов компании, глубокие экспертные знания и точное понимание поставленных задач позволили выделить Билайн среди конкурентов. Мы также отметили гибкость компании в работе с нами: они оперативно реагировали на запросы, проводили тестовые запуски и предлагали гибкие условия оплаты, что ускорило процесс интеграции и помогло нам достичь успешных результатов».

Директор по работе с государственными заказчиками Билайна Александр Шведов: «Для нас важно не только предоставлять высококачественные решения, но и строить доверительные и продуктивные отношения с государственными структурами. Проект в Саратовской области - это яркий пример успешной интеграции облачных технологий, и мы гордимся тем, что можем помогать в цифровой трансформации региона».

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