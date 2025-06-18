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«Геоскан» и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» будут совместно развивать технологии идентификации и связи для гражданской беспилотной авиации

Беспилотные воздушные суда производства «Геоскана» будут подключаться к единой системе идентификации, создаваемой на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Соглашение о сотрудничестве и о тестировании такого сервиса подписали генеральный директор «Геоскан» Алексей Юрецкий и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Партнерство компаний призвано стимулировать рост отечественного рынка БАС через внедрение цифровых инструментов, позволяющих снять региональные запреты на полеты авиабеспилотников.

«Интеграция беспилотных и спутниковых систем не просто перспективна — в масштабах России это необходимость. Убежден, что компетенции «Геоскана», которые объединяют эти две сферы, и наш многолетний опыт эксплуатации БАС будут полезны для решения задач безопасного и эффективного использования воздушного пространства, стоящих перед отраслью», — сказал генеральный директор «Геоскан» Алексей Юрецкий.

По словам Алексея Райкевича, система идентификации беспилотных воздушных судов, центральным ядром которой стала госинформсистема «ЭРА-ГЛОНАСС», успешно протестирована в 12 регионах. Внедрение такого решения является этапом реализации концепции «Бесшовного цифрового неба» и способствует решению задачи, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, по опережающему технологическому развитию и открытию неба для беспилотной авиации.

«Совместная работа и подключение авиабеспилотников компании «Геоскан» ускорит внедрение единой системы идентификации, обеспечивающей прозрачность полетов для надзорных ведомств. Такое решение с использованием передачи данных в доверенной среде госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» — инструмент смягчения региональных запретов и ускорения внедрения беспилотной авиации в интересах решения различных отраслевых задач. Следующим шагом станет объединение компетенций компаний в области гибридных сетей связи, включающих спутниковый сегмент, что увеличит географию использования беспилотников на территории России», — отметил гендиректор АО «ГЛОНАСС».

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