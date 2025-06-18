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Татарстанцы смогут купить гибридные автомобили в салоне МТС в Казани

МТС, цифровая экосистема, объявляет о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве с дистрибьютором автомобилей «МБ Рус». Стороны планируют развивать продажи автомобилей в розничных каналах МТС. Так, в интернет-магазине МТС уже открылись продажи гибридного транспорта Aito Seres, а в ближайшее время планируется начать продажи машин в салоне МТС в столице Татарстана и еще пяти регионах России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Набережных Челнах, а также в более чем 30 городах России запущены онлайн-продажи гибридных автомобилей. Татарстанцам достаточно оставить заявку в интернет-магазине МТС, после чего специалисты дилерского центра Aito Seres свяжутся с ними, предложат тест-драйв и расскажут подробно об условиях покупки.

В ближайшее время автомобили станут полноценной частью розничного канала продаж экосистемы. Помимо Казани, модели Aito Seres M5 и M7 появятся во флагманских салонах Москвы, Красноярска, Перми, Екатеринбурга и Красногорска. В рамках проекта, салоны МТС выступают площадкой для демонстрации машин. Клиенты могут ознакомиться с автомобилями, получить подробную консультацию, записаться на тест-драйв и совершить покупку.

«Партнерство с «МБ Рус» – важный шаг в развитии нашей розницы, которая теперь предлагает клиентам максимально широкий ассортимент технологических новинок: от смартфонов до автомобилей. Пилотный проект в Санкт-Петербурге показал высокий интерес клиентов к этому формату. За два месяца было продано пять автомобилей, а клиентский трафик в салоне увеличился почти на треть. В дальнейшем мы рассматриваем возможность расширить количество торговых точек с автомобилями в других регионах страны», — сказала генеральный директор ПАО «МТС» Инесса Галактионова.

«Пилотный проект с МТС, запущенный весной этого года в Санкт-Петербурге, уже продемонстрировал хорошие результаты, благодаря наличию автомобилей Aito Seres в салонах партнера. Этот инновационный опыт доказывает успех синергии автомобильного ритейла и сферы телекоммуникаций. Мы благодарны компании МТС за уникальную возможность стать частью большой экосистемы и с гордостью объявляем о масштабировании проекта в другие регионы России, а также запускаем онлайн-продажи. Я уверен, расширение данного проекта не только позволит нам увеличить продажи наших автомобилей, но и повысит трафик в салонах компании МТС за счет высокого интереса аудитории к продукту Aito Seres», — сказал генеральный директор «МБ Рус» и ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

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