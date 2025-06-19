CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Мобильная связь МТС заработала еще в 15 малых селах и деревнях Кузбасса

МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в Кемеровской области. Доступ к скоростному мобильному интернету и голосовой связи МТС получили в общей сложности около 3500 человек, проживающих в малых и отдаленных населенных пунктах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В частности, мобильная сеть МТС заработала в деревне Упоровка Кемеровского муниципального округа, селах Большой Барандат и Большой Берчикуль – Тисульского, в поселке Первомайский и селе Малый Антибес – Мариинского округа. На юге области оператор принял в свою сеть жителей деревни Чуваш-Пай (Гурьевский округ) и поселка Пушкино (Прокопьевский округ).

В каждом из 15 сел и деревень проживает менее 500 человек – доступ к сети LTE малые населенные пункты получают по программе «Устранение цифрового неравенства» нацпроекта «Цифровая экономика». С появлением быстрого мобильного интернета сельчане могут пользоваться «Госуслугами», онлайн-банком, отслеживать почтовые отправления, общаться по видеосвязи, работать и учиться онлайн.

«Стабильная современная мобильная связь – это не только вопрос безопасности, но и качества жизни. Жители сельской глубинки могут использовать цифровые сервисы, облегчающие оформление документов или запись к врачу, точно так же как в крупных селах и городах. И, конечно, они смогут поддерживать связь с родными и близкими», – сказал директор МТС в Кузбассе Руслан Бекиров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Потехин, «МТС Линк»: В России нет крупных компаний, где 100% сотрудников работают удаленно

После самого массового увольнения программистов Microsoft сократит еще тысячи сотрудников, чтобы освободить место для ИИ

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Хакеры научились копировать карты и списывать с них деньги, модифицировав очень неприятный троян для перехвата NFC-данных

Ситуация накаляется. Власти призывают Минцифры создать систему SMS-оповещений об отключениях связи и мобильного интернета

Sony уволила треть сотрудников разработчика игр для PlayStation

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще