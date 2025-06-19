МТС расширила сеть гигабитного интернета в городах Югры

МТС модернизировала сеть фиксированного интернета в городах Ханты-Мансийского округа. Более семи тысяч семей Нефтеюганска, Нягани и Радужного получили возможность подключить домашний интернет до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гигабит МТС стал доступен жителям нового 9А микрорайона в Нефтеюганске, а также 6 и 7 жилых микрорайонов в Радужном. Также доступ к обновленной сети получили жители города Нягани, проживающие в многоквартирных домах по улице Интернациональная и 1,3,4 микрорайонах.

Подключение к высокоскоростному интернету позволит югорчанам выходить онлайн на скорости, до 10 раз превышающей прежние 100 Мбит/с. Жители смогут ускорить загрузку тяжелых файлов, с комфортом пользоваться связью с большего количества устройств, без задержек играть в онлайн-игры с детализированной графикой, смотреть видео в сверхвысоком качестве 4K и 8K, работать удаленно. Более того, сеть позволяет интегрировать системы умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства.

«В Ханты-Мансийском автономном округе мы отмечаем устойчивый спрос жителей на высокие скорости и умные домашние сервисы. Учитывая такие потребности северян, мы совершенствуем инфраструктуру связи, чтобы можно было с комфортом пользоваться планшетами и ноутбуками, подключать, например, интеллектуальные датчики, систему мониторинга микроклимата. Все это на порядок повышает качество жизни горожан, обеспечивает безопасность квартир и их жильцов, делает микрорайоны привлекательными и удобными для жизни», — сказал директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Торгашин.

Ранее МТС обеспечила доступ к гигабитному интернету жителей Пыть-Яха, Белого Яра, а также новоселов ЖК «Марьина гора» и «Березка» в Сургуте.