МТС ускорила мобильный интернет для камчатских дачников

МТС сообщает о модернизации сети в дачных массивах Елизовского района. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета МТС выросла вдвое. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новые скорости МТС уже доступны абонентам в районе аэропорта Елизово и пригородных СНТ: Дубрава-1, Индустриец, Романтик, Мутновский, Дружба, Березка и др. В летнее время там проживает около полутора тысяч человек, Теперь дачники имеют доступ к высокоскоростному мобильному интернету от МТС и могут пользоваться современными цифровыми сервисами – загружать обновления, использовать видеосервисы, банковские и музыкальные приложения.

«Елизовский район известен своими уникальными живописными пейзажами, близостью к термальным источникам и дикой природе, что делает его привлекательным для поклонников экологического и культурного туризма, а также для местных жителей, которые проводят лето на своих садовых участках. Это очередной этап нашей планомерной работы развития сети за пределами крупных городов. Так, в прошлом году в отдаленных населенных пунктах, таких как Усть-Хайрюзово, Лазо, Тигиль, Северные Коряки, Майское, поселок Таежный и в ряде других населенных пунктах стал доступен 4G МТС», — поделилась директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

Ранее МТС провела масштабный рефарминг сети в Петропавловске-Камчатском и Елизове. В результате в регионе существенно расширилось покрытие и емкость сети, а скорость мобильного интернета в среднем выросла на 20%. Кроме того, МТС первой из операторов обеспечила мобильной связью жителей населенных пунктов Северные Коряки Елизовского района, Таежный Мильковского района и Майское Усть-Камчатского района.