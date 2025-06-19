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В угольной столице Хабаровского края ускорили мобильный интернет

МТС обновила сеть мобильной связи в Верхнебуреинском и Ванинском муниципальных районах. Модернизация коснулась поселков Чегдомын, Ургал и Ванино, где в результате проведенных работ расширилось покрытие и емкость сети, а скорость мобильного интернета выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Добиться увеличения скорости 4G-интернета удалось благодаря рефармингу - переводу частот в современный стандарт LTE. Теперь даже в часы пиковых нагрузок доступ к высокоскоростному мобильному интернету есть у почти 30 тыс. человек. Оператору удалось обеспечить полное покрытие населенных пунктов, включая жилые микрорайоны, места прогулок местных жителей, а также обогатительную фабрику и лесозаготовительные предприятия в Чегдомыне, угольный терминал, порт и паромную переправу в Ванино.

Ванино и Чегдомын – важные муниципальные образования региона. В Чегдомыне добывается более 10 тонн угля в год, он считается центром угледобычи региона. В поселке Ванино находится один из ведущих морских портов России, а также паромная переправа, которая связывает остров Сахалин с материковой частью России круглогодичным транспортным сообщением.

«МТС постоянно работает над повышением качества мобильной связи в регионе, учитывая растущий интернет-трафик. В районах жители активно используют цифровые сервисы, особенно в отдаленных от краевого центра муниципалитетах. Мы расширили возможности сети LTE для жителей районов края и в дальнейшем планируем продолжать эту работу, обеспечивая нашим абонентам полный цифровой комфорт», – сказал директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

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