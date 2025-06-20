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Т2 внедрит голосового ассистента бесплатно всем абонентам для защиты от спама и телефонного мошенничества

Т2, российский оператор мобильной связи, объявил о запуске массового внедрения услуги «Голосовой ассистент». Она станет доступна бесплатно всем абонентам. Сервис будет защищать клиентов от спама и фрода. Первые города, где компания уже запустила услугу, – Псков и Волгоград. До конца года Т2 активирует ее абонентам во всех регионах присутствия оператора.

Голосовой ассистентинтеллектуальный сервис, который отвечает на звонки вместо пользователя. Решение упрощает взаимодействие с вызовами, особенно если абонент занят или не хочет отвечать на вызов с неизвестного номера. Сервис фильтрует нежелательные звонки, включая возможный спам, и отправляет текстовую расшифровку вместе с записью звонка в приложение Т2 либо в виде SMS или push-уведомления. Абонент может самостоятельно настроить дополнительные параметры голосового ассистента в разделе «Моя защита» в операторском приложении. Например, можно выбрать его голос – женский (по умолчанию – Миа) или мужской (Марк).

Т2 предоставит услугу всем новым и действующим клиентам. Абоненту не нужно выполнять никаких дополнительных действий – сервис станет доступен автоматически. Так оператор планирует повысить уровень цифровой гигиены и защитить своих клиентов от назойливого спама и телефонного мошенничества.

Т2 уже запустила проект в Псковской и Волгоградской областях. Компания планирует внедрить услугу во всех регионах присутствия до конца года. Подобные решения в таком масштабе ранее не предлагались на рынке. Абоненты Т2 по всей стране смогут бесплатно пользоваться современным сервисом, который упростит их взаимодействие с входящими вызовами.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2, сказал: «Мы в Т2 ценим время и безопасность своих абонентов, поэтому внедряем сервис “Голосовой ассистент” как базовую функцию для всех абонентов – никаких дополнительных подключений или настроек не требуется. Это новый уровень заботы об удобстве и безопасности наших абонентов. Проект позволяет нам обеспечить комплексную защиту всех пользователей от нежелательных входящих звонков. Сервис работает автоматически, фильтрует подозрительные входящие вызовы и отвечает на них. Важный звонок не останется без внимания, а нежелательные вызовы не будут отвлекать от дел».

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