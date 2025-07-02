«МегаФон» ускорил интернет для 20 тыс. жителей Курганской области

Жители девяти районов области теперь могут пользоваться мобильным интернетом на повышенных скоростях. Инженеры «МегаФона» модернизировали оборудование в Каргапольском, Катайском, Лебяжьевском, Сафакулевском, Целинном, Частоозерском, Шатровском, Шумихинском и Юргамышском районах. За счет проведенных работ увеличилось покрытие сети, а скорость передачи данных выросла на 10-15%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор активировал низко- и среднечастотные слои LTE на базовых станциях в 13 населенных пунктах Курганской области. Такие работы позволили оперативно расширить радиус действия 4G и ускорить мобильный интернет.

Технические мероприятия улучшили параметры сети на областной автомобильной трассе Целинное – Курган в районе села Половинное и в самом населенном пункте, где советский поэт Леонид Куликов написал свои первые произведения и знаменитую сказку «Белочка-умелочка».

Скорость передачи данных выросла в селе Карачельском, где находится один из семи памятников федерального значения в Курганской области. Храм Трех Святителей построен на средства прихожан неизвестными мастерами и является выдающимся образцом религиозной архитектуры XVIII-XIX веков.

Изменения в качестве мобильной связи и интернета будут заметны жителям села Ожогино, уроженец которого – Павел Фитин – возглавлял внешнюю разведку в годы Великой Отечественной войны, а также в рабочих поселках Лебяжье и Юргамыш, в селах Большая Рига, Брылино, Восточное, Житниковское, Костыгин Лог, Михалево, Сарт-Абдрашево и Шутихинское.

«Мы видим, что в регионе растет число абонентов, которые активно используют цифровые сервисы, соответственно увеличивается и объем генерируемого трафика. Такая тенденция характерна как для городов, так и для сельских территорий. Поэтому наши инженеры проводят модернизацию оборудования, активируют дополнительные слои LTE, чтобы расширить 4G-покрытие в населенных пунктах и ускорить передачу данных», – сказал директор «МегаФона» в Курганской и Челябинской областях Геннадий Жуков.