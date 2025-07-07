«Билайн» модернизировал транспортную сеть по ключевым направлениям

«Билайн» провел работы по модернизации транспортной сети, направленные на расширение ее транзитных и трансграничных емкостей. В первом полугодии 2025 г. в эксплуатацию ввели магистральные каналы волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) суммарной емкостью 1,6 Тбит/с по двум ключевым маршрутам транзита международного трафика — южному и восточному.

Маршрут «Южного транзита» проходит через Европу, Россию, Грузию, Армению, Турцию и доходит до границ со странами Ближнего Востока. Маршрут по направлению «Европа-Азия» проходит через Казахстан в сторону Китая.

Одна из ключевых целей проекта — гарантировать клиентам «Билайна» на юге и востоке России возможность на высокой скорости и с минимальными задержками пользоваться сервисами, которые требуют подключения к зарубежным серверам: игровыми и стриминговыми платформами, мессенджерами, системами видеоконференций и т. д.

Кроме того, модернизированная ВОЛС доступна для коммерческого использования по линии межоператорского взаимодействия. Сеть «Билайна» интегрирована с партнерскими сетями глобальных операторов, и транзитные маршруты используются для оптимизации передачи данных между странами Европы и Закавказья, Ближнего Востока, Азии. Это позволяет сокращать время задержки и поддерживать бесперебойный доступ к основным точкам обмена трафиком, обеспечивая информационную устойчивость соответствующих регионов.

С учетом роста запросов на современные способы связи между деловыми центрами Азии и Европы, полное освоение новых емкостей должно произойти в течение года.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу «Билайна», сказал: «Учитывая постоянно растущие объемы транзитного трафика и потребности наших партнеров, мы проактивно модернизируем магистральную сеть и увеличиваем ее пропускную способность, чтобы иметь возможность удовлетворить возрастающий спрос на ключевых направлениях транзита в минимальные сроки».