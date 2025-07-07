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«МегаФон» нарастил интернет-скорости в самом гостеприимном селе Хабаровского края

Жители и гости села Котиково Вяземского района теперь могут активнее пользоваться современными цифровыми сервисами, а также делиться в Сети фотографиями и видеороликами, сделанными во время массовых народных праздников. Инженеры «МегаФона» усилили сеть 4G в населенном пункте, что позволило увеличить скорость мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Котиково — гостеприимное село, куда в дни популярных народных праздников приезжают не только родные и близкие местных жителей, но и туристы из региональной столицы. Сельчане шумно и весело отмечают Масленицу, проводят колядки в Рождественскую неделю. В Котиково туристы знакомятся с русскими обычаями, пробуют блюда традиционной русской кухни — отдыхают от городской суеты и погружаются в атмосферу праздника.

Благодаря запуску дополнительного высокочастотного LTE-слоя абоненты «МегаФона» в Котиково смогут в онлайн-режиме делиться яркими моментами массовых гуляний: размещать информацию в социальных сетях, публиковать ролики или вести онлайн-трансляции. После расширения 4G средняя скорость мобильного интернета составляет 50 Мбит/с. Такая скорость позволит местным жителям комфортно пользоваться электронными государственными услугами, мобильным банкингом или телемедициной.

«В Котиково постоянно проживает около 500 человек, здесь работает школа, Дом культуры, ФАП. Жители активно используют мобильный интернет. Наши инженеры провели рефарминг действующей телеком-сети, перераспределили частоты в пользу 4G. Это обеспечило для абонентов возможность комфортно и без ограничений пользоваться необходимыми цифровыми сервисами. По данным аналитиков на первую декаду июня мобильный трафик в селе вырос на 40% относительно этого периода прошлого года», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.

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